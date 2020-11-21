Сколько "подозреваемых" на коронавирус насчитали в Бердске на 21 ноября, рассказал оперштаб

По данным оперативного штаба, на 21 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1236 жителей города. Из них 41 ребенок. За последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 150 бердчан. Результаты тестов станут известны позже. Таким образом, "подозреваемых" насчитывается 1386 человек.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 697 пациентов.
На субботу, 21 ноября, выявили 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 740 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 84 человека.