21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Все действующие меры поддержки в виде выплат и льгот для россиян и семей с детьми в 2020-2021- от Госдумы

14:48 21.11.2020 Фото: https://pixabay.com/
0

Иногда граждане не знают о том, что они могут получить ту или иную льготу или выплату от государства. О некоторых наиболее важных из них читайте в нашем специальном материале.

% name% title
Какие меры поддержки есть у россиян
Сюжет: Все пособия Путина
% name% title

Все действующие меры поддержки в виде выплат и льгот для россиян и семей с детьми в 2020-2021- от ГосдумыВыплатят ли путинские 10 000 рублей на детей в декабре 2020, ответил депутат Госдумы Олег ШеинЕщё 354 новостей

Поддержка семей с детьми

7 ноября вступил в силу закон об автоматическом продлении выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

Выплату могут получить семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Если до 1 марта 2021 года ребенку исполнится год или два и у семьи есть право на эти выплаты, заявление о продлении подавать не нужно.

Семьи, оказавшиеся в трудном положении из‑за потери работы, могут получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в возрасте от трех до семи лет.

Доход за прошлый период не будет учитываться, выплаты производятся исходя из доходов семьи на момент подачи заявления.

Это поддержит людей, пострадавших из‑за ограничений в период пандемии.

Увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Предусматривается единый размер выплаты по уходу за ребенком для безработных. 6 752 рубля будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения.

«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причем они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», — ранее говорил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Материнский капитал

С 2020 года на маткапитал могут претендовать семьи, в которых родился первый ребенок. Использовать средства можно на приобретение жилья, погашение ипотеки, оплату образования и другие предусмотренные законом цели.

Выплата на первого ребенка в 2020 году составляет 466 617 рублей, а на второго — 150 000 рублей дополнительно. У получателя маткапитала и ребенка должно быть гражданство РФ.

Налоговые вычеты для предпенсионеров

С 2020 года лица предпенсионного возраста могут получать те же налоговые льготы, что и пенсионеры.

Чтобы получить справку о статусе предпенсионера, нужно подать запрос в отделении ПФР, МФЦ или на сайте pfrf.ru. Сведения о наличии этого статуса будут передаваться ПФР в Федеральную налоговую службу автоматически.

Налоговые льготы для многодетных семей

Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на:

дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 кв. м на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 кв. м — за дом или часть дома;

вычет в размере 6 соток по земельному налогу.

Каждую льготу можно использовать только по одному объекту. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика.

Погашение ипотеки многодетным семьям

Продолжается программа по погашению ипотеки многодетным семьям. Она действует в дополнение к маткапиталу и не заменяет его.

Чтобы получить деньги, необходимо направить в банк для проверки документы о соответствии ипотечного кредита правилам программы. Затем кредитор отсылает их в АО «ДОМ.РФ».

Если данные верны, то «ДОМ.РФ» переводит в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тыс. рублей.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ

До 1 января 2021 года не будет взиматься неустойка (штраф, пени), если гражданин несвоевременно или не в полном размере оплатит коммунальные услуги.

Отключать коммунальные услуги за долги также не будут.

Увеличенные выплаты по больничным

Мера направлена прежде всего на граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы. Она затронет около 2,3 млн россиян и будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно.

Если больничный в расчете за полный календарный месяц получается ниже минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), то пособие по временной нетрудоспособности выплатят исходя из МРОТ.

выплаты на детей меоы поддержки у россиян пособия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие меры подедржки получили вы и что еще получаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избивали 10-летнюю девочку и снимали на видео подростки. СК возбудил уголовное дело
16:21 21-11-2020
Избивали 10-летнюю девочку и снимали на видео подростки. СК возбудил уголовное дело
Путин продлил ответные санкции против России до 31 декабря 2021 года
16:00 21-11-2020
Путин продлил ответные санкции против России до 31 декабря 2021 года
В луже крови среди презервативов нашли мертвой 14-летнюю девочку. Ее бойфренд тоже погиб
15:51 21-11-2020
В луже крови среди презервативов нашли мертвой 14-летнюю девочку. Ее бойфренд тоже погиб
Шок: Рекордное число умерших и новых случаев коронавируса выявили за сутки на 21 ноября в России за все время пандемии
15:18 21-11-2020
Шок: Рекордное число умерших и новых случаев коронавируса выявили за сутки на 21 ноября в России за все время пандемии
Отчим выбросил 13-летнего мальчика из окна многоэтажки после разгрома квартиры и скандала с женой
15:01 21-11-2020
Отчим выбросил 13-летнего мальчика из окна многоэтажки после разгрома квартиры и скандала с женой
БердскРозоволосая красавица-невеста Анастасия Неудакина и уверенный в себе жених Егор Еремин вступили в брак в красивую дату 20.11.20 в Бердске
14:51 21-11-2020
Розоволосая красавица-невеста Анастасия Неудакина и уверенный в себе жених Егор Еремин вступили в брак в красивую дату 20.11.20 в Бердске
Все действующие меры поддержки в виде выплат и льгот для россиян и семей с детьми в 2020-2021- от Госдумы
14:48 21-11-2020
Все действующие меры поддержки в виде выплат и льгот для россиян и семей с детьми в 2020-2021- от Госдумы
Закрывают две станции метро в Новосибирске. Даты и время
14:44 21-11-2020
Закрывают две станции метро в Новосибирске. Даты и время
БердскВыплатят ли путинские 10 000 рублей на детей в декабре 2020, ответил депутат Госдумы Олег Шеин
14:39 21-11-2020
Выплатят ли путинские 10 000 рублей на детей в декабре 2020, ответил депутат Госдумы Олег Шеин
БердскСколько "подозреваемых" на коронавирус насчитали в Бердске на 21 ноября, рассказал оперштаб
14:36 21-11-2020
Сколько