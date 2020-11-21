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Закрывают две станции метро в Новосибирске. Даты и время

14:44 21.11.2020
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Причина ограничения – строительные работы на станции метро «Спортивная».

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В Новосибирске закроют две станции метро

Ожидается, что две станции на левом берегу будут работать до 22 часов.

В Новосибирске планируют временно закрыть две станции метро на левом берегу, об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Станции «Площадь Маркса» и «Студенческая» будут работать до 22 часов 28 и 29 ноября, а также 5 декабря, 6 декабря, 12 декабря и 13 декабря.

С 22 часов по Ленинской линии поезда метро будут следовать от станции «Заельцовская» до станции «Речной вокзал».

Причина ограничения – строительные работы на станции метро «Спортивная».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне губернатор решил поднять стоимость проезда в новосибирском метрополитене.

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