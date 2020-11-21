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Отчим выбросил 13-летнего мальчика из окна многоэтажки после разгрома квартиры и скандала с женой

15:01 21.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Очевидцы утверждают, что мужчина сначала выбросил ребенка с третьего этажа, а потом свалился вниз. Состояние ребенка врачи оценивают как очень тяжелое.

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На место происшествия выезжали медики и полицейские

В Санкт-Петербурге отчим выбросил из окна многоэтажки 13-летнего пасынка. Перед этим он поскандалил со своей гражданской женой – матерью мальчика и устроил погром в квартире. Все произошло вечером 20 ноября на улице Дыбенко в Невском районе - одном из самых криминогенных в городе.

- Мужчина начал беспричинно выбрасывать предметы с балкона. Его сожительница отправилась собирать вещи на улицу и уже когда спустилась, обнаружила лежащим на земле своего сына 2007 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Рядом с подростком на газоне лежал и устроивший погром отчим. Очевидцы утверждают, что мужчина сначала выбросил ребенка с третьего этажа, а потом свалился вниз.

Подросток выжил. Его, с переломами таза и позвоночника, госпитализировали в одну из детских больниц Санкт-Петербурга. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое.

Отчим, выкинувший ребенка в окно, также остался жив. Его задержали полицейские.

Также в соцсетях появились свидетельства очевидцев произошедшего.

- Под нашими окнами раздался странный хлопок, будто притерли машину. Мы не поняли что произошло. Через минут 10 приехала полиция. Потом стал собираться народ. Мы спустились вниз. У дома на принесенных одеялах лежал субтильный ребенок и стонал. Над ним склонилась на удивление спокойная женщина, гладила по голове и успокаивала: «Тише, тише. Ты молодец». По словам соседей, мальчика выкинул из окна сожитель матери, и ребенок упал спиной на асфальт. Сам мужчина также оказался внизу, причем в одних трусах. Отделался царапинами, вероятно, по причине феноменальной везучести алкашей и наркоманов, - написала на своей странице ВКонтакте одна из петербурженок.

По словам женщины, сам отчим и мать мальчика были под воздействием наркотиков, чем и объясняется их поведение. Оказавшиеся на месте ЧП соседи-мужчины не сдержались и физически объяснили хулигану, что детей в окно выбрасывать нельзя, однако из-за своего состояния тот ничего не воспринял.

Известно, что пострадавший подросток был непростым, он обучался в коррекционной школе для детей с ограниченными возможностями.

В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы. В отношении 34-летнего мужчины Следственный комитет завел дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего».

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