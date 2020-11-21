Шок: Рекордное число умерших и новых случаев коронавируса выявили за сутки на 21 ноября в России за все время пандемии

Умерли за все время с начала пандемии 35 778 человек, вылечились — 1 577 435. общее число инфицированных превысило 2 млн.

В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 24 822 случая COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число умерших за сутки тоже обновило максимум — подтверждены 467 летальных исходов. Выписались из больниц также рекордные 26 021 человек.

Новые случаи выявлены во всех 85 регионах, при этом у почти четверти заразившихся (5816 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 7168 (это второй рекорд подряд, накануне выявили 6902 случая).

В Петербурге за сутки зафиксировали 2476 случаев, в Подмосковье — 916, в Нижегородской области — 451, в Свердловской — 378, в Карелии — 359, в Красноярском крае — 334, в Архангельской области — 332, в Воронежской — 315, в Ростовской — 312. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять) и на Чукотке (пять).

Накануне сообщалось о 24 318 инфицированных — таким образом, показатель бьет рекорды третий день подряд. Темпы прироста за сутки остаются на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 064 748.

Умерли за все время с начала пандемии 35 778 человек, вылечились — 1 577 435.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 56,6 миллиона инфицированных, 1,35 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 11,4 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия и Франция. Россия сместилась в этом списке на пятую строчку, но опережает Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.