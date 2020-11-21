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В луже крови среди презервативов нашли мертвой 14-летнюю девочку. Ее бойфренд тоже погиб

15:51 21.11.2020 Фото: pixabay.com
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По информации СМИ, в квартире в отсутствие взрослых устроили "вписку". Кто причастен к убийству отследят по камерам видеонаблюдения. Смотрите видео.

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Одна из соседок услышала ночью девичий крик в доме убитой школьницы-москвички

Соседи 14-летней девочки, найденной убитой в квартире на Можайском шоссе в Москве, рассказали «360» о ней и ее близких. По словам собеседников, семья была благополучной, сама девочка воспитанной и вполне приличной. Ее маму они никогда не видели, и где она находится, не знали. Скандалов и драк никогда не было.

Одна из соседок сообщила, что в ночь убийства слышала девичий крик пример в два-три часа ночи. Остальные утверждают, что тишина была полнейшая.

«Ни шороха, ни стука. Что произошло я узнала от консьержки», — сообщила одна из женщин.

Соседи утверждают, что погибшая была обычной школьницей, и никаких негативных сведений о ней не сообщили, передает "360".

«Шума никакого не было, обычно слышимость хорошая. Если бы была музыка или крики, слышали бы все. В доме воспитанные дети, все здороваются и дверь помогут подержать. Никаких шумных гулянок молодежи, драк никогда не было. Убитая была девочка воспитанная. Не видела, чтобы к ней в гости ходили одноклассники или молодые люди. Отца ее в нетрезвом состоянии не замечала. У нас в подъезде в принципе благополучные семьи. Нет наркоманов или пьющих, не было драк, чтобы полицию вызывали. Мы с соседями вместе новогоднюю ночь встречаем, вместе выходим на улицу», — сообщила Оксана.

В СМИ появилась информация о том, что в ночь убийства девочки погиб молодой человек, который выпал с девятого этажа этого же дома. По некоторым данным, он был бойфрендом девочки.

«Да, я слышала, что из окна выпал молодой человек, ничего про него не знаю. Узнала об этом от консьержа», — добавила Оксана.

Известно, что тело погибшей девочка с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили соседи, которых обеспокоенный отец попросил проведать дочь. Сам он находится в командировке, ее бабушка находится в госпитале в Коммунарке и лечится от коронавируса. Девочка находилась на самоизоляции.

Кроме того, СМИ утверждают, что тело девочки лежало в луже крови, а вокруг были разбросаны презервативы. Как стало известно РЕН ТВ, в квартире организовали "вписку", когда взрослых не было дома. Виновников могут отследить по камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде дома.

бойфренд коронавирус крики презервативы тело девочки
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