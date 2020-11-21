21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Избивали 10-летнюю девочку и снимали на видео подростки. СК возбудил уголовное дело

16:21 21.11.2020 Фото: СКР
0

Инцидент произошел 12 ноября возле торгового центра, расположенного в поселке Красное-на-Волге. Зачинщиков издевательств помесят в спеццентр. Не поздоровится и чиновникам.

% name% title
СК возбудил уголовное дело после нападения подростков на девочку под Костромой

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как группа подростков избила десятилетнюю девочку в поселке Красное-на-Волге в Костромской области. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красносельского муниципального района Костромской области (ч. 1 ст. 293 УК РФ - "Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 12 ноября в районе торгового центра, расположенного в поселке Красное-на-Волге Костромской области, группа несовершеннолетних в возрасте от 11 до 14 лет в ходе возникшего конфликта избила 10-летнюю знакомую девочку. При этом свои противоправные действия несовершеннолетние снимали на камеру мобильного телефона. Несколько детей из этой компании, а также сама пострадавшая девочка состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в полиции.

"Произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красносельского муниципального района своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе", - сообщает ведомство.

Решается вопрос о помещении детей - инициаторов избиения - в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Костромской области.

конфликт нападения несовершеннолетние пострадавшая снимали на видео уголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Полицейские плохо контролировали трудных детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Апокалипсис: Закончились соль и вода на отрезанном от большой земли острове Русский
17:56 21-11-2020
Апокалипсис: Закончились соль и вода на отрезанном от большой земли острове Русский
Даты и время видимости МКС в ночном небе назвал космонавт: помашите с Земли. График
17:33 21-11-2020
Даты и время видимости МКС в ночном небе назвал космонавт: помашите с Земли. График
Вы удивитесь: Самые необычные имена для новорожденных обнародовали власти Москвы
17:17 21-11-2020
Вы удивитесь: Самые необычные имена для новорожденных обнародовали власти Москвы
Окровавленный труп и голову рядом 6-летнего мальчика нашел отчим в своей квартире
17:01 21-11-2020
Окровавленный труп и голову рядом 6-летнего мальчика нашел отчим в своей квартире
Скрытый коронавирус может превышать в 10 раз официальную статистику 1
16:49 21-11-2020
Скрытый коронавирус может превышать в 10 раз официальную статистику
Отбросило сбитого Subaru Legacy пешехода на парковочный карман в Новосибирске. Он погиб
16:42 21-11-2020
Отбросило сбитого Subaru Legacy пешехода на парковочный карман в Новосибирске. Он погиб
Избивали 10-летнюю девочку и снимали на видео подростки. СК возбудил уголовное дело
16:21 21-11-2020
Избивали 10-летнюю девочку и снимали на видео подростки. СК возбудил уголовное дело
Путин продлил ответные санкции против России до 31 декабря 2021 года 2
16:00 21-11-2020
Путин продлил ответные санкции против России до 31 декабря 2021 года
В луже крови среди презервативов нашли мертвой 14-летнюю девочку. Ее бойфренд тоже погиб
15:51 21-11-2020
В луже крови среди презервативов нашли мертвой 14-летнюю девочку. Ее бойфренд тоже погиб
Шок: Рекордное число умерших и новых случаев коронавируса выявили за сутки на 21 ноября в России за все время пандемии
15:18 21-11-2020
Шок: Рекордное число умерших и новых случаев коронавируса выявили за сутки на 21 ноября в России за все время пандемии