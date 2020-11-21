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Даты и время видимости МКС в ночном небе назвал космонавт: помашите с Земли. График

17:33 21.11.2020 Фото: twitter.com/KudSverchkov/status/
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Если в темное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС. Теперь у многих россиян появилась возможность увидеть полет.

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Космонавт рассказал, как увидеть МКС на вечернем небе

Международная космическая станция будет по вечерам видна невооруженным глазом с территории России ближайшие 2,5 недели, сообщил в субботу российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

"Если в темное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!" — написал он в Twitter.

На территории России начался период вечерней видимости #МКС.

Согласно таблицам, которые выложил Кудь-Сверчков, 22, 24, 26, 28 и 30 ноября, а также 2, 4 и 6 декабря станцию на небе можно будет видеть после 18:30 мск. Во Владивостоке она будет видна в эти же даты после 19:20 по местному времени.

Также МКС можно будет наблюдать 23, 25, 27 и 29 ноября и 1, 3, 7 и 5 декабря после 17:50 в Москве и после 18:35 во Владивостоке. Кроме того, станция будет появляться на небе 26, 28 и 30 ноября и 2, 4, 6, 8 и 10 декабря после 17:05 в Москве и 19:27 во Владивостоке.

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Вывирайте время
космонавт космос наблюдать невооруженным глазом станция Сергей Кудь-Сверчков
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