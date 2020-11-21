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Апокалипсис: Закончились соль и вода на отрезанном от большой земли острове Русский

17:56 21.11.2020 Фото: amur.info
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Газовые баллоны теперь дефицит, спичек тоже нет. Хлеб закончился. В жилых домах с вечера среды нет света из-за обрывов электросети из-за ледяного дождя и сильного ветра. В ряде домов нет воды.

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На отрезанном острове Русский в магазинах закончились соль, спички и вода

Газовые баллоны, спички и вода в больших емкостях пропала из магазинов на острове Русском во Владивостоке, который уже несколько суток находится без света и воды, а в субботу оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, передаёт корреспондент РИА Новости.

Утром в субботу закрыли движение по мосту на остров Русский в обоих направлениях, мэрия сообщала, что на мост с вант падают куски льда. Позже стало известно, что из-за сильного обледенения вант на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант.

Множество водителей пытались уехать на материк с Русского, ожидая открытия моста несколько часов. Недавно стало известно, что движение по нему откроют не раньше воскресенья. Власти запустили специальный паром для вывоза на материк людей, который также вмещает 20 машин.

В жилых домах на острове Русском с вечера среды нет света из-за обрывов электросети из-за ледяного дождя и сильного ветра. С четверга, в ряде домов - с пятницы, также нет воды.

К вечеру субботы в магазинах на острове пропали из продажи газовые баллоны, спички, питьевая вода в 5-литровых емкостях.

"Газовые баллоны теперь дефицит, соли и спичек тоже нет. Хлеб закончился к вечеру", - сказал продавец в одном из магазинов.

Негазированной воды в небольших бутылках также почти нет в продаже. Продавцы затрудняются сказать, когда будут поставки - предлагают ждать открытия моста.

Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.

баллон без света дефицит закончились мост нет воды.
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