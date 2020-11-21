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Лед сковал Обское море. Кажется, зима пришла в Бердск уже до апреля 2021

22:52 21.11.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Фото замерзшего Обского моря сделаны 21 ноября. Еще лет тонкий.

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Обское море замерзло

Фото замерзшего Обского моря сделаны 21 ноября. Еще лет тонкий. Но уже картинка безмолвного простора изо льда и ветра внушает мысль - зима пришла в Бердск окончательно.

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Обское море замерзло
зима лед обское море
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