Лед сковал Обское море. Кажется, зима пришла в Бердск уже до апреля 2021

Фото замерзшего Обского моря сделаны 21 ноября. Еще лет тонкий.

Обское море замерзло

Фото замерзшего Обского моря сделаны 21 ноября. Еще лет тонкий. Но уже картинка безмолвного простора изо льда и ветра внушает мысль - зима пришла в Бердск окончательно.