Фото замерзшего Обского моря сделаны 21 ноября. Еще лет тонкий. Но уже картинка безмолвного простора изо льда и ветра внушает мысль - зима пришла в Бердск окончательно.
Лед сковал Обское море. Кажется, зима пришла в Бердск уже до апреля 2021
22:52 21.11.2020
Фото замерзшего Обского моря сделаны 21 ноября. Еще лет тонкий.
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От редакции
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