Роспотребнадзор судится с ЦГБ Бердска

Дефекты отделки помещений центральной городской больницы, а также плохое функционирование вентиляционной системы выявил в ходе проверки Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор хочет через суд заставить центральную городскую больницу устранить нарушения.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова, проверка центральной городской больницы прошла еще в 2017 году. По ее результатам были выявлены дефекты отделки помещений больницы, а также плохое функционирование вентиляционной системы. Так как больница нарушения не устранила, в сентябре 2020 года Роспотребнадзор подал иск в суд, разбирательство назначено на 26 ноября 2020 года.

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