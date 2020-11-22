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Роспотребнадзор судится с ЦГБ Бердска

06:00 22.11.2020, Яна Паукштис Фото: pixabay.com
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Дефекты отделки помещений центральной городской больницы, а также плохое функционирование вентиляционной системы выявил в ходе проверки Роспотребнадзор.

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Роспотребнадзор хочет через суд заставить центральную городскую больницу устранить нарушения.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова, проверка центральной городской больницы прошла еще в 2017 году. По ее результатам были выявлены дефекты отделки помещений больницы, а также плохое функционирование вентиляционной системы. Так как больница нарушения не устранила, в сентябре 2020 года Роспотребнадзор подал иск в суд, разбирательство назначено на 26 ноября 2020 года.

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бердская городская больница проверка Роспотребнадзора суд Наталья Сафронова
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