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Эксперт рассказал, как проверить, не шпионят ли за вами через веб-камеру

03:00 22.11.2020 Фото: pixabay.com
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По словам эксперта, для того чтобы избежать слежки через веб-камеру, существует несколько рекомендаций.

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Эксперт рассказал, как проверить, не шпионят ли за вами через веб-камеру

Понять, шпионят за вами через веб-камеру или нет, очень сложно. Изначально для этого придумали индикатор, показывающий, что камера осуществляет запись, однако умельцы научились это делать в обход такого индикатора, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Наиболее характерные признаки слежения — "зависание" компьютера или телефона исключительно в те моменты, когда есть подключение к интернету либо сразу после включения, а также появление неизвестных программ, которые здорово "притормаживают" работу. Бывает, что приложения самовольно активируют работу камеры.

По словам эксперта, для того чтобы избежать слежки через веб-камеру, существует несколько рекомендаций.

Во-первых, никогда не делать перед веб-камерой компьютера то, что может вам навредить, если потенциально окажется в чужих руках. К примеру, не стоит выбирать музыкальное сопровождение, находясь в ванной комнате.

Во-вторых, необходимо следить за актуальностью антивирусов на компьютере и своевременно обновлять их. Также эксперт посоветовал использовать более защищенную веб-камеру, к примеру, с закрывающимся объективом.

Источник: 1prime.ru

вебкамера хакер шпионаж
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