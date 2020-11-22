2 молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" в церковный праздник 22 ноября 2020 года

Чтимая икона Божией Матери "Скоропослушница" храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве, написанная на Афоне

22 ноября 2020 года - День памяти иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница".

22 ноября Православная Церковь молитвенно чтит образ Божией Матери именуемый «Скоропослушница». Святой образ был написан в 10 веке и пребывает в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. В нашем храме находится особо чтимый образ «Скоропослушницы», написанный на Святой Горе Афон, о чем свидетельствует надпись на обратной стороне иконы.

Этот древний чудотворный образ находится на Святой Горе Афон. Монастырское предание относит время ее написания к X веку.

В 1664 году трапезарь афонской обители Дохиар Нил, проходя рано утром в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы голос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-нибудь брата, пренебрег знамением и продолжал ходить в трапезную мимо иконы с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и возвращении зрения и приказывающий возвестить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя «Скоропослушницею», потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прощений».

Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание— являет скорую помощь и утешение всем, с верою к Ней приходящим. Надо призывать Богоматерь с покаянием в грехах своих, чтобы быть Ею услышанным.

Боримые страстями иноки, обращавшиеся за помощью к "Скоропослушнице", скоро возвращали мир своей душе, помогала икона и во время мора и других бедствий.

На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от глазных болезней и беснования.

В 1938 г. Афонская обитель Дохиар принесла список с чудотворной иконы Божией Матери "Скоропослушница" в дар Русской Духовной Миссии.

Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой “Скоропослушница”

Тропарь, глас 4

Богородице притецем, сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся. Тебе бо рабы Твои в нуждах готовую Помощницу имамы.

Кондак, глас 8

В море житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, Всеблагая Скоропослушнице.

Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы "Скоропослушница"

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая! море явльшаяся божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки; удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все еже на пользу, во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, и подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу, и различными образы страждущих утеши. Избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатаю и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему, умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О, Преблагословенная Богородице: Ты бо благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающе всем притекати к Тебе с верою: не презри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь.

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Источник: st-nikolas.ru