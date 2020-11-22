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Общество / Стиль жизни

Чудесные поздравления в День психолога 22 ноября 2020 года

08:10 22.11.2020 Фото: pixabay.com
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Психолог может понять причину переживаний, волнений, спокойно выслушать, дать совет. Визит к психологу раскрепощает, делает нас терпеливее, сдержаннее.

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Свой неофициальный профессиональный праздник российские психологи отмечают 22 ноября

22 ноября 2020 года - День психолога.

Свой неофициальный профессиональный праздник российские психологи отмечают 22 ноября. Впервые в этот день состоялся съезд психологов. Инициатор празднования — Московский госуниверситет, где есть кафедра психологии. За последние годы данная наука получила всемирное распространение, Россия не стала исключением. Ходить на прием к психологу стало модным. Здоровье человека должно быть не только физическим, но и психологическим. Недаром многие предприятия сотрудничают с психологами, помогая тем самым своим сотрудникам решить проблемы личного и рабочего характера. Современный мир очень жесток, ежедневно мы испытываем стрессы. Психолог может понять причину переживаний, волнений, спокойно выслушать, дать совет. Визит к психологу раскрепощает, делает нас терпеливее, сдержаннее. Цель учреждения праздника – показать важность психологического здоровья, важности и необходимость этой профессии. Стоит поздравить и сказать спасибо, всем толерантным людям, связанным с этой нелегкой наукой. По доброй традиции в этот день звучат поздравления, пожелания, отмечаются заслуги выдающихся деятелей психологии.

***

Любви, добра и веры в чудо,
Здоровья в теле и в душе,
Эмоций радостных побольше
И быть всегда на высоте!

Успехов в жизни, на работе,
Комфорта в доме и тепла,
Счастья вселенского желаю,
С Днем психолога тебя!

***

Быть психологом — трудное дело,
Нужно чувствовать каждую душу.
Пусть же в ваших словах, столь умелых,
Будет все, чтоб другим было лучше!

Вам — терпенья, поменьше тревоги.
И всегда с нужным быть настроеньем.
Пусть нелегкая ваша дорога

Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!

***

Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в день психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!

***

Понимать другого душу,
Разговаривать и слушать,
Помогать своим советом,
И поддерживать при этом.

Поздравляю с вашим днем,
Только счастье будет в нем,
Радости, здоровья, света,
И тепла в душе, как летом!

***

В день психолога России
Поздравленья все тебе,
Жизни сказочно красивой

Много радости в судьбе.

Бесконечного терпенья,
Силы, чуткости, добра,
Позитива в настроеньи
И любви на все года!

***

Твоя работа очень благородна —
Нести спокойствие в сердца людей,

Пусть будет она доброй и доходной
И с каждым днем становится нужней.

Пусть в твоей жизни будет пониманье
И на работе, и в своей семье,
И близкие тебя избалуют вниманьем,
И с каждым часом любят все сильней!

***

Всех, кто душу нашу лечит,

Мы поздравим в этот час,
День психолога в России
Отмечаем мы сейчас,
Душеведам мы желаем
И терпенья, и побед,
Выдержки и вдохновенья,
И здоровья на сто лет!

***

Рады Вас поздравить очень,
Вам здоровья пожелать,
Ведь психолог, между прочим,
Должен очень много знать!

Без психологов на свете,
Очень трудно, люди, жить,
За спокойствием в ответе
Все они должны следить.

За душевным состоянием
И за психику людей...
Отнесёмся с пониманием
Мы к профессии врачей!

***

Пусть молода ещё наука,
Но к ней огромный интерес.
Протянет вам психолог руку

И осторожно снимет стресс.

К чему стремится человек,
Какие у него мотивы?
Настроит в жизни на успех
И даст прогноз на перспективы.

Чтоб было всё у вас отлично
И меньше жизненных проблем,
С психологом, при встрече личной,

Не избегайте острых тем.

***

У психолога нелегкая работа —
Выслушивать проблемы и заботы,
Но зато какое наслаждение
Понимать, что ты нашел решение!
В этот день психологам страны
От души сказать спасибо мы должны!

С днем психолога мы все вас поздравляем
Благодарных лишь клиентов пожелаем,
Приносят пользу пускай всем ваши сеансы,
И только вверх всегда растут финансы!

***

Проблемы разводить руками,
О бедах наших рассуждать,
Зачем еще? Решайте сами.

День этот и не надо ждать!
Работа, может, незаметна,
А это уж как посмотреть.
Ведь души править беззаветно
Они способны. И согреть...
Когда поздравить есть желанье...
... оно в России есть у всех!
Работу их, их пониманье
Умейте помнить. Им — успех!

Источник: pozdravok.ru

22 ноября 2020 День психолога поздравления психолог стихи Московский госуниверситет
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