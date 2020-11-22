Чудесные поздравления в День психолога 22 ноября 2020 года

Психолог может понять причину переживаний, волнений, спокойно выслушать, дать совет. Визит к психологу раскрепощает, делает нас терпеливее, сдержаннее.

Свой неофициальный профессиональный праздник российские психологи отмечают 22 ноября

22 ноября 2020 года - День психолога.

Свой неофициальный профессиональный праздник российские психологи отмечают 22 ноября. Впервые в этот день состоялся съезд психологов. Инициатор празднования — Московский госуниверситет, где есть кафедра психологии. За последние годы данная наука получила всемирное распространение, Россия не стала исключением. Ходить на прием к психологу стало модным. Здоровье человека должно быть не только физическим, но и психологическим. Недаром многие предприятия сотрудничают с психологами, помогая тем самым своим сотрудникам решить проблемы личного и рабочего характера. Современный мир очень жесток, ежедневно мы испытываем стрессы. Психолог может понять причину переживаний, волнений, спокойно выслушать, дать совет. Визит к психологу раскрепощает, делает нас терпеливее, сдержаннее. Цель учреждения праздника – показать важность психологического здоровья, важности и необходимость этой профессии. Стоит поздравить и сказать спасибо, всем толерантным людям, связанным с этой нелегкой наукой. По доброй традиции в этот день звучат поздравления, пожелания, отмечаются заслуги выдающихся деятелей психологии.

***

Любви, добра и веры в чудо,

Здоровья в теле и в душе,

Эмоций радостных побольше

И быть всегда на высоте!

Успехов в жизни, на работе,

Комфорта в доме и тепла,

Счастья вселенского желаю,

С Днем психолога тебя!

***

Быть психологом — трудное дело,

Нужно чувствовать каждую душу.

Пусть же в ваших словах, столь умелых,

Будет все, чтоб другим было лучше!

Вам — терпенья, поменьше тревоги.

И всегда с нужным быть настроеньем.

Пусть нелегкая ваша дорога



Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!

***

Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в день психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!

***

Понимать другого душу,

Разговаривать и слушать,

Помогать своим советом,

И поддерживать при этом.

Поздравляю с вашим днем,

Только счастье будет в нем,

Радости, здоровья, света,

И тепла в душе, как летом!

***

В день психолога России

Поздравленья все тебе,

Жизни сказочно красивой



Много радости в судьбе.

Бесконечного терпенья,

Силы, чуткости, добра,

Позитива в настроеньи

И любви на все года!

***

Твоя работа очень благородна —

Нести спокойствие в сердца людей,



Пусть будет она доброй и доходнойИ с каждым днем становится нужней.

Пусть в твоей жизни будет пониманье

И на работе, и в своей семье,

И близкие тебя избалуют вниманьем,

И с каждым часом любят все сильней!

***

Всех, кто душу нашу лечит,



Мы поздравим в этот час,День психолога в РоссииОтмечаем мы сейчас,Душеведам мы желаемИ терпенья, и побед,Выдержки и вдохновенья,И здоровья на сто лет!

***

Рады Вас поздравить очень,

Вам здоровья пожелать,

Ведь психолог, между прочим,

Должен очень много знать!

Без психологов на свете,

Очень трудно, люди, жить,

За спокойствием в ответе

Все они должны следить.

За душевным состоянием

И за психику людей...

Отнесёмся с пониманием

Мы к профессии врачей!

***

Пусть молода ещё наука,

Но к ней огромный интерес.

Протянет вам психолог руку



И осторожно снимет стресс.

К чему стремится человек,

Какие у него мотивы?

Настроит в жизни на успех

И даст прогноз на перспективы.

Чтоб было всё у вас отлично

И меньше жизненных проблем,

С психологом, при встрече личной,



Не избегайте острых тем.

***

У психолога нелегкая работа —

Выслушивать проблемы и заботы,

Но зато какое наслаждение

Понимать, что ты нашел решение!

В этот день психологам страны

От души сказать спасибо мы должны!



С днем психолога мы все вас поздравляемБлагодарных лишь клиентов пожелаем,Приносят пользу пускай всем ваши сеансы,И только вверх всегда растут финансы!

***

Проблемы разводить руками,

О бедах наших рассуждать,

Зачем еще? Решайте сами.



День этот и не надо ждать!Работа, может, незаметна,А это уж как посмотреть.Ведь души править беззаветноОни способны. И согреть...Когда поздравить есть желанье...... оно в России есть у всех!Работу их, их пониманьеУмейте помнить. Им — успех!

Источник: pozdravok.ru