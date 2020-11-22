Какой сегодня церковный праздник? Что категорически запрещено делать 22 ноября 2020 года в великий православный день

Блаженная Матрона Московская — одна из почитаемых святых на Руси

22 ноября православные отмечают День рождения блаженной Матроны Московской. Матронушка обладала даром исцелять людей и предсказывать будущее.

22 ноября категорически запрещено ругаться, ссориться и обижаться. Желательно все недоразумения разрешить мирным путем и не поддаваться гневу и истерикам. Также в день святой Матроны строго нельзя предаваться соблазнам и перепадам настроения. Не стоит срывать злость на них. А еще ни в коем случае нельзя отказывать в милостыне.

В этот день нужно попросить прощения у близких, забыть старые обиды и поговорить с теми, с кем возникли разногласия.

Источник: izvmor.ru