22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Что категорически запрещено делать 22 ноября 2020 года в великий православный день

07:50 22.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Матронушка обладала даром исцелять людей и предсказывать будущее.

% name% title
Блаженная Матрона Московская — одна из почитаемых святых на Руси
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? Что категорически запрещено делать 22 ноября 2020 года в великий православный деньМожно ли работать в церковный праздник 21 ноября 2020 года? Все запреты в День архангела МихаилаЕщё 401 новостей

22 ноября православные отмечают День рождения блаженной Матроны Московской. Матронушка обладала даром исцелять людей и предсказывать будущее.

22 ноября категорически запрещено ругаться, ссориться и обижаться. Желательно все недоразумения разрешить мирным путем и не поддаваться гневу и истерикам. Также в день святой Матроны строго нельзя предаваться соблазнам и перепадам настроения. Не стоит срывать злость на них. А еще ни в коем случае нельзя отказывать в милостыне.

В этот день нужно попросить прощения у близких, забыть старые обиды и поговорить с теми, с кем возникли разногласия.

Источник: izvmor.ru

запреты дня Матрона Матрона Московская молитва святая
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас дома есть икона Матронушки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чудесные поздравления в День психолога 22 ноября 2020 года
08:10 22-11-2020
Чудесные поздравления в День психолога 22 ноября 2020 года
Какой сегодня церковный праздник? Что категорически запрещено делать 22 ноября 2020 года в великий православный день
07:50 22-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что категорически запрещено делать 22 ноября 2020 года в великий православный день
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 ноября 2020 в России и мире
07:40 22-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 ноября 2020 в России и мире
Именины 22 ноября
07:10 22-11-2020
Именины 22 ноября
БердскРоспотребнадзор судится с ЦГБ Бердска
06:00 22-11-2020
Роспотребнадзор судится с ЦГБ Бердска
Каков размер компенсации расходов на погребение
05:00 22-11-2020
Каков размер компенсации расходов на погребение
Очень подробный прогноз-гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года для 12 знаков зодиака
04:00 22-11-2020
Очень подробный прогноз-гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года для 12 знаков зодиака
Эксперт рассказал, как проверить, не шпионят ли за вами через веб-камеру
03:00 22-11-2020
Эксперт рассказал, как проверить, не шпионят ли за вами через веб-камеру
Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года для каждого знака зодиака сюрприз
02:00 22-11-2020
Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года для каждого знака зодиака сюрприз
Гороскоп на декабрь: советы и прогнозы Павла Глобы для всех знаков зодиака на 12 месяц года
01:00 22-11-2020
Гороскоп на декабрь: советы и прогнозы Павла Глобы для всех знаков зодиака на 12 месяц года