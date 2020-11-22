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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 ноября 2020 в России и мире

07:40 22.11.2020 Фото: PxHere
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Список праздников России и мира 22 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День «Поехали кататься!» 22 ноября

• День сыновей
• Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»
• День психолога

• День отогревания в кофейнях
• День канифольщиков
• День словарей и энциклопедий
• День приёмной семьи в Ульяновской области
• День бабушек и дедушек - Сингапур
• День «Поехали кататься!» (Go For A Ride Day) - США
• День учителя - Коста-Рика
• День клюквенной закуски (National Cranberry Relish Day) - США
• День памяти Джона Кеннеди (Day of Remembrance for President John F. Kennedy) - США
• День посадки деревьев - Виргинские острова
• День независимости - Ливан
• День вторжения - Гвинея
• День банковского работника - Армения
• День работника прокуратуры - Кыргызстан
• День албанского алфавита - Албания
• Праздник святой Сесилии (Fiesta de Santa Cecilia) - Мексика
• День работников юстиции - Азербайджан
• День хороших супружеских пар - Япония
• Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина, Ивана
• Матрёны зимние (Зимний день)

Важные даты

1717 – Указ Петра I об образовании самостоятельной Астраханской губернии.
1860 – в Малом зале Благородного собрания состоялся первый симфонический концерт Московского отделения Русского музыкального общества, которое основал Николай Рубинштейн, он же на этом концерте впервые выступил как дирижёр.
1906 – в России началась аграрная реформа П. А. Столыпина.

1911 – лётчик Д. М. Сокольцов осуществил радиопередачу с самолёта на землю.
1936 – в СССР постановлением Совнаркома разрешён искусственный аборт, если продолжение беременности угрожает жизни матери.
1960 - введена в строй после реконструкции первая очередь Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) длиной 48 км между Ярославским и Симферопольским шоссе, движение по кольцу открыто в 1962 году.
1960 - запорожский завод «Коммунар» (теперь – АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».
1963 - в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
1982 – город Набережные Челны переименован в Брежнев. (6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование).
1985 – гибель Панфиловской заставы (Афганская война).

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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