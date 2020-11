Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 ноября 2020 в России и мире

День «Поехали кататься!» 22 ноября

• День сыновей

• Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»

• День психолога



• День отогревания в кофейнях• День канифольщиков• День словарей и энциклопедий• День приёмной семьи в Ульяновской области• День бабушек и дедушек - Сингапур• День «Поехали кататься!» (Go For A Ride Day) - США• День учителя - Коста-Рика• День клюквенной закуски (National Cranberry Relish Day) - США• День памяти Джона Кеннеди (Day of Remembrance for President John F. Kennedy) - США• День посадки деревьев - Виргинские острова• День независимости - Ливан• День вторжения - Гвинея• День банковского работника - Армения• День работника прокуратуры - Кыргызстан• День албанского алфавита - Албания• Праздник святой Сесилии (Fiesta de Santa Cecilia) - Мексика• День работников юстиции - Азербайджан• День хороших супружеских пар - Япония• Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина, Ивана• Матрёны зимние (Зимний день)

Важные даты

1717 – Указ Петра I об образовании самостоятельной Астраханской губернии.

1860 – в Малом зале Благородного собрания состоялся первый симфонический концерт Московского отделения Русского музыкального общества, которое основал Николай Рубинштейн, он же на этом концерте впервые выступил как дирижёр.

1906 – в России началась аграрная реформа П. А. Столыпина.



1911 – лётчик Д. М. Сокольцов осуществил радиопередачу с самолёта на землю.1936 – в СССР постановлением Совнаркома разрешён искусственный аборт, если продолжение беременности угрожает жизни матери.1960 - введена в строй после реконструкции первая очередь Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) длиной 48 км между Ярославским и Симферопольским шоссе, движение по кольцу открыто в 1962 году.1960 - запорожский завод «Коммунар» (теперь – АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».1963 - в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.1982 – город Набережные Челны переименован в Брежнев. (6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование).1985 – гибель Панфиловской заставы (Афганская война).

