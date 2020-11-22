Именины 22 ноября

22 ноября именины отмечают
Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Антон
|от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
|Виктор
|от латинского слова victor - «победитель»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Ефим
|от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Иосиф
|от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Нестор
|от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - «возвращаться, отправляться, благополучно уходить»
|Семен
|от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Тимофей
|от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Евстолия
|в переводе с древнегреческого - «хорошо одетая», «благодеянная»
|Матрена
|от латинского matrona - «матрона, почтенная замужняя женщина»