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Именины 22 ноября

07:10 22.11.2020 Фото: pxhere
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По церковному православному календарю 22 ноября отмечается 18 именин: 16 мужских и 2 женских.

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Список именин поможет с выбором имени для ребенка, рожденного в этот день

22 ноября именины отмечают

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Нестор от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - «возвращаться, отправляться, благополучно уходить»
Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Евстолия в переводе с древнегреческого - «хорошо одетая», «благодеянная»
Матрена от латинского matrona - «матрона, почтенная замужняя женщина»
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