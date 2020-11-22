Гороскоп на декабрь: советы и прогнозы Павла Глобы для всех знаков зодиака на 12 месяц года

Павел Глоба — известный специалист-астролог. Ознакомьтесь с гороскопом на декабрь, чтобы завершить 2020 год успешно и без неприятных последствий для самочувствия или настроения.
Постарайтесь уже в начале месяца избавиться от лишнего негатива и достичь гармонии с собой. В этом вам помогут пять эффективных упражнений. Оставайтесь позитивными в любой ситуации: звезды и планеты в очень хорошем положении, а значит, пора действовать, пишет https://dailyhoro.ru
Овен
Телец
Ожидается динамичное, но очень позитивное время, в которое Тельцам удастся совершить огромный прорыв во всех сферах. Нужно верить в себя и продолжать делать то, что получается лучше всего. Если вдруг что-то пойдет не так, и начнется наплыв негатива, можно воспользоваться мантрой исцеления. Тельцы не стоит переутомляться и делать декабрь временем погони за выгодой. Наоборот, сейчас лучше отдохнуть и просто завершить все начатое ранее, без спешки и нервозности.
Близнецы
Близнецы относятся к самым обаятельным Знакам Зодиака. Звезды и планеты существенно усилят это преимущество, сделав Близнецов центром Вселенной для многих людей. Это идеальное время для поисков нового спутника жизни и встречи с ним Нового года. Также в этот период можно планировать деловые встречи и переговоры, смену работы, открытие нового бизнеса. Время должно пройти крайне продуктивно. Начало декабря идеально подойдет для дальних поездок личного и делового характера. Не нужно упускать возможность сменить обстановку.
Рак
Ракам необходимо быть осторожнее в общении с энергетическими вампирами и ознакомиться со способами защиты и признаками таких людей. Токсичные личности могут нарушить планы, привести к появлению страхов, срыву планов. Они способны пойти на обман и хитрость. С другой стороны именно про такие периоды говорят: «Что ни происходит, все к лучшему». Даже если придется разочароваться в ком-то, Раки будут в выигрыше: негативно настроенный человек покажет свое истинное лицо сейчас, пока он еще не слишком навредил.
Лев
Дева
Для Дев амурная сфера станет определяющей и самой важной. Не стоит жертвовать интересами семьи и второй половинки ради чего-то второстепенного. Также важно помнить о том, что окружающие люди не всегда будут приятными и открытыми, любезными и оптимистичными. Девам понадобится энергетическая защита от таких людей и от неприятных событий. Представителям этого Знака нужно одеваться по погоде и более пристально следить за своим здоровьем, чтобы встретить праздники в хорошем настроении.
Весы
Декабрь станет идеальным временем для того, чтобы выбраться из финансовой ямы. Для этого Весам можно воспользоваться шестью секретами богатства. Настало время брать быка за рога, действовать решительно и смело. Звезды и планеты дадут Весам много сил и энергии, которую лучше направить в работу. Во взаимоотношениях с близкими людьми не стоит забыть и про их нужды и желания. Меньше всего будет везти эгоистичным Весам, которые думают лишь о себе. Идеальное время для приобретения подарков — с 15 по 29 декабря.
Скорпион
Скорпионам стоит задуматься о своем будущем. Все мысли о негативном прошлом лучше отпустить, чтобы освободить место в своем разуме и в своей душе для чего-то более приятного. Удача на стороне Скорпионов, так что в декабре нужно помнить о законе притяжения — хорошие мысли всегда становятся явью. Если закон не работает должным образом, значит, на то есть свои причины. В целом это весьма перспективное и благоприятное время, в которое нельзя откладывать на потом важные дела. Все данные ранее обещания лучше выполнить.
Стрелец
Козерог
Козерогам для достижения счастья можно воспользоваться магией закрытого рта. Важно помнить о том, что наши слова играют определяющую роль в становлении судьбы. Звезды не хотят, чтобы люди этого Знака сейчас рассказывали всем вокруг о своих взглядах на будущее. У Вселенной свои планы на Козерогов. Ночные светила сделают все возможное, чтобы события декабря дали Козерогам возможность исправить прошлые ошибки и очистить карму. Перед наступлением нового года это очень важно.
Водолей
Для Водолеев самой главной станет финансовая сфера: можно следовать секретам успешных людей, чтобы привлечь удачу и деньги. Ночные светила не останутся в стороне. Они направят всю свою позитивную энергию на помощь людям этого Знака. Это будет яркое и позитивное время, но вода под лежачий камень не течет, поэтому очень важно самим начать действовать. Необходимо определиться с целями на будущее, сделать упор на самые важные дела. Начать месяц лучше с генеральной уборки, чтобы оставить позади все неприятные мысли и деструктивную энергию.
Рыбы
Как и многим другим Знакам, Рыбам также стоит сфокусироваться на финансовой стороне жизни. Мантра процветания и богатства поможет настроиться на нужную волну и заставить финансовые потоки течь быстрее и интенсивнее. Большой успех ждет представителей сферы услуг. Все, кто много общаются с людьми, обретут успех. В любовной сфере Рыбам тоже очень повезет. Особенно это касается одиноких представителей Знака, которые находятся в активном поиске. Весь декабрь — идеальное время для свиданий и знакомств.
Сила мысли может изменить жизнь. Старайтесь помнить о нейропластике мозга, о внутреннем развитии. Павел Глоба желает вам успешного времени, позитивных эмоций и ярких впечатлений.