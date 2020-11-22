Гороскоп на декабрь: советы и прогнозы Павла Глобы для всех знаков зодиака на 12 месяц года

Гороскоп Павла Глобы на декабрь 2020 года

Павел Глоба — известный специалист-астролог. Ознакомьтесь с гороскопом на декабрь, чтобы завершить 2020 год успешно и без неприятных последствий для самочувствия или настроения.

Постарайтесь уже в начале месяца избавиться от лишнего негатива и достичь гармонии с собой. В этом вам помогут пять эффективных упражнений. Оставайтесь позитивными в любой ситуации: звезды и планеты в очень хорошем положении, а значит, пора действовать, пишет https://dailyhoro.ru

Овен



У Овнов ожидается крайне продуктивное время, в которое всё будет идти так, как Овны задумали. С большой вероятностью эти люди смогут получить от жизни то, о чем мечтают. Мир изменится, но вместе с ним могут измениться и привычки, и желания. Овнам необходимо оставаться собой. Важно оставить в прошлом обиды и направить энергию в русло созидания, добра и мыслей о будущем. Перспективной сферой станут финансы, поэтому для избавления от проблем желательно следовать пяти простым правилам. В любви все спокойно и гладко.

Телец

Ожидается динамичное, но очень позитивное время, в которое Тельцам удастся совершить огромный прорыв во всех сферах. Нужно верить в себя и продолжать делать то, что получается лучше всего. Если вдруг что-то пойдет не так, и начнется наплыв негатива, можно воспользоваться мантрой исцеления. Тельцы не стоит переутомляться и делать декабрь временем погони за выгодой. Наоборот, сейчас лучше отдохнуть и просто завершить все начатое ранее, без спешки и нервозности.

Близнецы

Близнецы относятся к самым обаятельным Знакам Зодиака. Звезды и планеты существенно усилят это преимущество, сделав Близнецов центром Вселенной для многих людей. Это идеальное время для поисков нового спутника жизни и встречи с ним Нового года. Также в этот период можно планировать деловые встречи и переговоры, смену работы, открытие нового бизнеса. Время должно пройти крайне продуктивно. Начало декабря идеально подойдет для дальних поездок личного и делового характера. Не нужно упускать возможность сменить обстановку.

Рак

Ракам необходимо быть осторожнее в общении с энергетическими вампирами и ознакомиться со способами защиты и признаками таких людей. Токсичные личности могут нарушить планы, привести к появлению страхов, срыву планов. Они способны пойти на обман и хитрость. С другой стороны именно про такие периоды говорят: «Что ни происходит, все к лучшему». Даже если придется разочароваться в ком-то, Раки будут в выигрыше: негативно настроенный человек покажет свое истинное лицо сейчас, пока он еще не слишком навредил.

Лев



Львам астролог советует следовать энергетическим законам успеха. Этот месяц будет напряженным и очень важным. Удача может то приходить, то уходить. Предсказать точное ее появление не получится, поэтому желательно не уповать на помощь свыше. Лучше надеяться на свои силы и тщательнее продумывать дела. Вторая половина месяца идеально подойдет для получения новых знаний, поисков новых увлечений, хобби, дорогостоящих приобретений. В любви всё будет гладко и без неприятных неожиданностей.

Дева

Для Дев амурная сфера станет определяющей и самой важной. Не стоит жертвовать интересами семьи и второй половинки ради чего-то второстепенного. Также важно помнить о том, что окружающие люди не всегда будут приятными и открытыми, любезными и оптимистичными. Девам понадобится энергетическая защита от таких людей и от неприятных событий. Представителям этого Знака нужно одеваться по погоде и более пристально следить за своим здоровьем, чтобы встретить праздники в хорошем настроении.

Весы

Декабрь станет идеальным временем для того, чтобы выбраться из финансовой ямы. Для этого Весам можно воспользоваться шестью секретами богатства. Настало время брать быка за рога, действовать решительно и смело. Звезды и планеты дадут Весам много сил и энергии, которую лучше направить в работу. Во взаимоотношениях с близкими людьми не стоит забыть и про их нужды и желания. Меньше всего будет везти эгоистичным Весам, которые думают лишь о себе. Идеальное время для приобретения подарков — с 15 по 29 декабря.

Скорпион

Скорпионам стоит задуматься о своем будущем. Все мысли о негативном прошлом лучше отпустить, чтобы освободить место в своем разуме и в своей душе для чего-то более приятного. Удача на стороне Скорпионов, так что в декабре нужно помнить о законе притяжения — хорошие мысли всегда становятся явью. Если закон не работает должным образом, значит, на то есть свои причины. В целом это весьма перспективное и благоприятное время, в которое нельзя откладывать на потом важные дела. Все данные ранее обещания лучше выполнить.

Стрелец



Стрельцы станут одними из самых удачливых людей декабря. Это благоприятное время для новых дел, для романтики, знакомств и смены обстановки. В процессе совершения покупок Стрельцам стоит пользоваться действенными финансовыми оберегами. Это поможет сэкономить внушительную сумму денег и избежать встречи с недобросовестными покупателями. В декабре можно совершать крупные сделки, подписывать бумаги, менять место работы. Чтобы следующий год начался с позитивной ноты, в декабре желательно закрыть все долги.

Козерог

Козерогам для достижения счастья можно воспользоваться магией закрытого рта. Важно помнить о том, что наши слова играют определяющую роль в становлении судьбы. Звезды не хотят, чтобы люди этого Знака сейчас рассказывали всем вокруг о своих взглядах на будущее. У Вселенной свои планы на Козерогов. Ночные светила сделают все возможное, чтобы события декабря дали Козерогам возможность исправить прошлые ошибки и очистить карму. Перед наступлением нового года это очень важно.

Водолей

Для Водолеев самой главной станет финансовая сфера: можно следовать секретам успешных людей, чтобы привлечь удачу и деньги. Ночные светила не останутся в стороне. Они направят всю свою позитивную энергию на помощь людям этого Знака. Это будет яркое и позитивное время, но вода под лежачий камень не течет, поэтому очень важно самим начать действовать. Необходимо определиться с целями на будущее, сделать упор на самые важные дела. Начать месяц лучше с генеральной уборки, чтобы оставить позади все неприятные мысли и деструктивную энергию.

Рыбы

Как и многим другим Знакам, Рыбам также стоит сфокусироваться на финансовой стороне жизни. Мантра процветания и богатства поможет настроиться на нужную волну и заставить финансовые потоки течь быстрее и интенсивнее. Большой успех ждет представителей сферы услуг. Все, кто много общаются с людьми, обретут успех. В любовной сфере Рыбам тоже очень повезет. Особенно это касается одиноких представителей Знака, которые находятся в активном поиске. Весь декабрь — идеальное время для свиданий и знакомств.

Сила мысли может изменить жизнь. Старайтесь помнить о нейропластике мозга, о внутреннем развитии. Павел Глоба желает вам успешного времени, позитивных эмоций и ярких впечатлений.