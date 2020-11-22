Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года для каждого знака зодиака сюрприз

На этой неделе важным спутником успеха в отношениях будет умение приводить чувства к гармонии, не злиться по пустякам и не требовать от близких того, чего вы сами дать не в силах.

В любовном гороскопе каждый найдет полезные советы для того, чтобы обрести гармоничные отношения

Любовь — основная составляющая успеха, и для того, чтобы достичь гармонии в личной жизни, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. В любовном гороскопе каждый найдет полезные советы для того, чтобы обрести гармоничные отношения.

На этой неделе важным спутником успеха в отношениях будет умение приводить чувства к гармонии, не злиться по пустякам и не требовать от близких того, чего вы сами дать не в силах. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют начать неделю с медитаций, чтобы привести энергетику к балансу и не становиться заложниками перепадов настроения.

Овен



На этой неделе Овнам звезды и планеты обещают стабильность во всем, и в этот период любое начинание, если оно обдуманно, приведет к успеху. В личной жизни важной будет гармония и умение слышать просьбы близких людей. Идеальным временем для поиска второй половинки будет вторая половина недели.

Телец

Опасность поджидает Тельцов лишь в том случае, если они не будут сдерживать эмоциональные порывы. На этой неделе важно сохранять самообладание, чтобы ненароком не обидеть близких людей и не стать заложниками собственных тревог и страхов. Тельцам на помощь придут техники, позволяющие управлять своими эмоциями.

Близнецы

Обаяние на этой неделе будет играть ключевую роль, и Близнецам стоит пользоваться своей эмпатией для того, чтобы понимать намерения окружающих людей. Такой способ поможет избежать конфликтов с близкими, а также найти свою любовь, не полагаясь на первое обманчивое впечатление.

Рак

Ракам для гармоничной личной жизни предстоит справиться с эмоциональными качелями. Неуверенность, робость и сомнения лишь навредят, а значит, нужно с понедельника приниматься за повышение энергетики и уверенности в себе. Позитивный настрой и доброжелательность станут ключом к успеху на любовном поприще.

Лев



Львам на этой неделе поможет интуиция. Внутренний голос убережет от неверных шагов, мешающих счастливой личной жизни, а также сэкономит время для тех, кто мечтает встретить свою любовь и не ошибиться с выбором. Астрологи рекомендуют Львам запастись талисманами привлечения любви, чтобы усилить свою привлекательность для окружения.

Дева

Девам для обретения гармонии в отношениях важно повысить свою энергетику, чтобы не сомневаться в себе и не становиться жертвами обстоятельств. Некоторые шероховатости в общении будут присутствовать, однако уверенность и умение обходить конфликты стороной позволят обрести личное и взаимное счастье.

Весы

Весам астрологи рекомендуют избавиться от токсичных связей и общения с людьми, крадущими энергетику. Справившись с этим, Весы смогут обрести независимость и самостоятельно выбрать путь к счастью, не омраченный посторонними советами и манипуляциями.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам поможет прийти к успеху духовный рост и отказ от всего, что омрачает существование. У Скорпионов будет целых семь дней для того, чтобы понять, как именно нужно вести себя, чтобы обрести гармонию в личной жизни, и какие черты характера мешают встрече со второй половинкой.

Стрелец



Стрельцам астрологи рекомендуют обращать внимание на знаки судьбы, чтобы не пропустить важных встреч и знакомств. Тем, кто уже нашел свою любовь, помогут заговоры на крепкие отношения и внимание к просьбам близких людей. Взаимопонимание будет достигаться компромиссными решениями.

Козерог

Гармонию в отношениях с любимыми Козероги обретут, если перестанут раздражаться по мелочам. Настроиться на позитив помогут проверенные техники. С их помощью получится не портить настроение ни себе, ни окружающим. Тем, кому важно найти любовь, на вооружение стоит взять шепотки на привлечение партнера.

Водолей

Водолеи смогут преодолеть преграды на пути к счастливой и полноценной жизни, если начнут борьбу с отрицательными чертами своего характера. Внимательность, ответственность и умение вовремя видеть перемены настроения у близких людей позволят быстро найти выход из ситуации, а также не начинать романтические отношения с неподходящими партнерами.

Рыбы

Рыбам будет проще выполнять работу, если дома все будет в порядке. Тем, кто находится в серьезных отношениях, важно поддерживать гармонию в семье, чтобы вечерами отдыхать и расслабляться, а не ругаться с любимым человеком. Одиноким Рыбам поиск любви принесет успех, если не требовать от новых знакомых серьезных отношений сразу же.

Счастливая личная жизнь окрыляет и позволяет успешно идти к целям, зная, что за спиной есть надежный тыл. Обретение гармонии в отношениях важно, поэтому тем, кто находится в поиске, стоит сразу обращать внимание