Матрёны зимние 2020: 22 ноября - день памяти преподобной Матроны. Что делать и что запрещено

Матрона родилась в V веке в городе Пергии (Малая Азия). По достижении брачного возраста ее выдали замуж за Дометиана.

22 ноября празднуется преподобная Матрона, в честь которой и названа была маленькая слепенькая девочка, а ныне, известная всему миру великая святая – блаженная Матрона Московская!

Народный праздник Матрены зимние отмечается 22 ноября 2015 года (дата по старому стилю – 9 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобной Матроны Константинопольской.

22 ноября празднуется преподобная Матрона, в честь которой и названа была маленькая слепенькая девочка, а ныне, известная всему миру великая святая – блаженная Матрона Московская!

История



Матрона родилась в V веке в городе Пергии (Малая Азия). По достижении брачного возраста ее выдали замуж за Дометиана. У них родилась дочь Феодотия. После ее рождения они переехали в Константинополь. Матрона любила бывать в храме, где и проводила все дни в молитвах и плаче о грехах. Вскоре она познакомилась с двумя старицами и решила оставить мирскую жизнь. Отдав дочь на воспитание одной из стариц, женщина остригла волосы и нашла приют в мужском монастыре, выдав себя за евнуха Вавилу.

Спустя несколько месяцев игумену обители привиделся сон, что евнух Вавила – женщина. Тогда он вызвал Матрону и велел рассказать, по какой причине она решила поселиться в мужском монастыре. Женщина поведала ему все о своей жизни. Тогда игумен отправил ее в женский монастырь, находящийся в городе Емес, где после смерти игуменьи она стала настоятельницей.

Слава о Матроне, ее доброте и чудодейственной силе облетела многие города, достигнув слуха Дометиана. Он явился в монастырь с целью поговорить с ней, но она тайно оставила свое место и перебралась в Иерусалим, оттуда – на гору Сенай, а затем в заброшенный храм язычников в Берите. Проживающие в округе люди начали навещать ее, и многих Матрона обратила в христианскую веру.

На этом месте был образован новый женский монастырь. Вскоре Матроне было видение, что что-то случилось с ее супругом. Она вернулась в Константинополь, где узнала о смерти мужа. С разрешения преподобного Вассиана Матрона основала здесь новый монастырь, в который прибыли ее сестры из Беритской обители.

Святая оставила земной мир в возрасте 100 лет, и душа ее переселилась в рай.

Традиции и обряды

В этот день женщины традиционно заваривают собранные корешки и лечебные травы.

На Матрону пересматриваются все вещи. Неподходящую по размеру либо старую одежду отдают нуждающимся.

Ямщики, получившие в этот день монету от последнего седока, прятали ее под пятку и произносили определенные слова. Согласно поверью, это помогало найти нового седока и, следовательно, новый заработок. Сейчас так поступают некоторые таксисты.

Приметы

Если иней виден невооруженным взглядом, то в следующем году уродится овес.

Если на Матрены зимние начался дождь, то будущий урожай пшеницы будет богатым.

Если иней затянул деревья – быть лютым морозам.

Гуси гуляют по льду – жди оттепели.

Если небо затянуто облаками и падает снег, то май будет дождливым.

Приснившийся на Матрону сон сбудется в полдень следующего дня.