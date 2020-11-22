Матрёны зимние 2020: 22 ноября - день памяти преподобной Матроны. Что делать и что запрещено

Народный праздник Матрены зимние отмечается 22 ноября 2015 года (дата по старому стилю – 9 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобной Матроны Константинопольской.
22 ноября празднуется преподобная Матрона, в честь которой и названа была маленькая слепенькая девочка, а ныне, известная всему миру великая святая – блаженная Матрона Московская!
История
Спустя несколько месяцев игумену обители привиделся сон, что евнух Вавила – женщина. Тогда он вызвал Матрону и велел рассказать, по какой причине она решила поселиться в мужском монастыре. Женщина поведала ему все о своей жизни. Тогда игумен отправил ее в женский монастырь, находящийся в городе Емес, где после смерти игуменьи она стала настоятельницей.
Слава о Матроне, ее доброте и чудодейственной силе облетела многие города, достигнув слуха Дометиана. Он явился в монастырь с целью поговорить с ней, но она тайно оставила свое место и перебралась в Иерусалим, оттуда – на гору Сенай, а затем в заброшенный храм язычников в Берите. Проживающие в округе люди начали навещать ее, и многих Матрона обратила в христианскую веру.
На этом месте был образован новый женский монастырь. Вскоре Матроне было видение, что что-то случилось с ее супругом. Она вернулась в Константинополь, где узнала о смерти мужа. С разрешения преподобного Вассиана Матрона основала здесь новый монастырь, в который прибыли ее сестры из Беритской обители.
Святая оставила земной мир в возрасте 100 лет, и душа ее переселилась в рай.
Традиции и обряды
В этот день женщины традиционно заваривают собранные корешки и лечебные травы.
На Матрону пересматриваются все вещи. Неподходящую по размеру либо старую одежду отдают нуждающимся.
Ямщики, получившие в этот день монету от последнего седока, прятали ее под пятку и произносили определенные слова. Согласно поверью, это помогало найти нового седока и, следовательно, новый заработок. Сейчас так поступают некоторые таксисты.
Приметы
Если иней виден невооруженным взглядом, то в следующем году уродится овес.
Если на Матрены зимние начался дождь, то будущий урожай пшеницы будет богатым.
Если иней затянул деревья – быть лютым морозам.
Гуси гуляют по льду – жди оттепели.
Если небо затянуто облаками и падает снег, то май будет дождливым.
Приснившийся на Матрону сон сбудется в полдень следующего дня.