Поздравления с огромной любовью и душевные открытки на День сыновей 22 ноября 2020

22 ноября — праздник для многих. Ведь это День сыновей. А это значит, что своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына.

22 ноября 2020 - День сыновей

22 ноября — праздник для многих. Ведь это День сыновей. А это значит, что своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына. Поэтому поздравления в такой день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого счастья никогда не поздно и всегда очень приятно.

День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о своей любви, дать почувствовать тепло семейного уюта и душевности.

Сегодня праздник тех семей,



Кому дал Бог наш сыновей,Защитников и победителей,Спасибо вам, родителям!

Пусть будут ваши сыновья

Опорой для семьи всегда,

Пусть радость, гордость вызывают,

И пусть Господь их охраняет.

Пусть будут лишь они блистать,



Не будут в жизни унывать,Пусть смело к цели направляются,И пусть у них все получается!

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.



Я обещаю: помогу всегда!Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,К тебе приходит раз и навсегда!

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.

Пусть жизнь как сказка будет наяву.

А я лишь рядом буду находиться,

Хранить от зла и отводить беду!

Поздравляю с праздником — Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!

Я поздравляю в день сыновей

Их дорогих и родных матерей,

Горя не ведайте, мирно живите,

Мальчишкам своим на радость цветите!

Пусть подрастают, мужают, крепчают,

А те, кто уж взрослый, напастей не знают,

Желаем, чтоб в семьях царило тепло,

Всегда и во всем бесконечно везло!

Растут, взрослеют сыновья.

В них наша радость и мечта.

Пусть будет жизнь для них светла,

Пусть туч не будет никогда.

Пусть будут знать они добро,

Пусть не встречается им зло,

В душе их будет чистота.

Пусть счастье дарит им судьба!

Сыновья — наша гордость, опора,

Драгоценность для каждой семьи.

Пожелаем сыночкам здоровья,

Чтоб уверенно жизнь повели.

Что главнее для мамы, для каждой?

Чтоб здоров был и счастлив, и сыт.

Ведь сынок — это мамы надежда,

Это жизни надежный гранит!

Пусть же сложится все в вашей жизни,

Будут планы, надежды, друзья.

А счастливым для вас продолжением

Станет сын и родная семья!

Как хорошо, когда есть сын,

От Бога данная награда,

Он самый лучший из мужчин,

Других подарков мне не надо.

Лишь за него душа болит,

И сердце так тревожно ноет,

Как будто в сыне есть магнит,

Который тянет за собою.

Благодарю тебя, сынок,

За то, что есть ты в мире этом,

Ведут к мечтам пусть сто дорог,

И к счастью выпадут билеты!

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

Мальчишки — двигатель семьи,

Ее поддержка и опора!

Пусть добрыми растут людьми,

Пусть будут помогать готовы.

Гордитесь ими, несмотря

Ни на какие их проказы.

Пусть жизнь их ангелы хранят,

Чтоб не взгрустнулось им ни разу.

С прекрасным днем, Днем сыновей,

Я от души вас поздравляю!

Всего хорошего желаю:

Улыбок, счастья, добрых дней!

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.



Сыночек, с праздником тебя!Спасибо, что такой хороший,Любимый, вырос у меня,Хоть и бывало в жизни сложно.Желаю в жизни бед не знать,Счастливым самым быть на свете.Еще хочу я пожелать,Такими же чтоб были твои дети!

Любимый сын, тебя я поздравляю,

Ты Богом дан мне и самой судьбой.

Тебе здоровым быть я пожелаю,

Счастливым и любимым, мой родной.

Чтобы ненастья никакие не настигли,

Тебя, сынок, на жизненном пути.

Чтоб был ты смелым и трудолюбивым,

И смог все что захочешь обрести.

Пусть будет много радостных событий,

Твои заветные исполнятся мечты.

Во всем по жизни будь всегда ты лидер,

И к цели ты уверенно своей иди.

С Днём сыновей! Пускай удача

Не оставляет ни на миг,

Легко решаются задачи,

Веселье плещет, как родник.

Пускай победы и везение

Мечты исполнят поскорей,

Судьба подарит вдохновение

И много радостных идей!

Сынок, в День сыновей желаю

Тебе успехов и побед.

По-матерински обнимаю,

Молюсь, чтоб прожил много лет.

Пускай с тобой пребудет сила,

Пусть Бог пошлет тебе друзей.

Будь счастлив и здоров, мой милый,

Желаю теплых, ярких дней!

Всех сыновей спешу поздравить

С их праздником чудесным,

Желаю его круто справить

В кругу семьи и с песней!

Вы берегите мам, отцов,

Сестричек защищайте,

Родной не забывайте кров

И близких навещайте!

В День сыновей желаю

Здоровья тебе милый.

Красивый будь, успешный

И никогда унылый.

В душе пусть будет радость,

Пусть сбудутся мечты,

Чтоб был всегда сыночек

Счастливый самый ты!

Поздравить с Днем сыновей - 22 ноября 2020

Поздравить с Днем сыновей - 22 ноября 2020

Поздравить с Днем сыновей - 22 ноября 2020

Поздравить с Днем сыновей - 22 ноября 2020

Поздравить с Днем сыновей - 22 ноября 2020

Поздравить с Днем сыновей - 22 ноября 2020

Поздравить с Днем сыновей - 22 ноября 2020

Поздравить с Днем сыновей - 22 ноября 2020