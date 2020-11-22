Рожают ради денег: Сколько матерей забеременели в пандемию с пособиями Путина и сколько сделали аборты в Новосибирской области? Анализ в картинках

Около 8 млрд рублей по 10 тыс. на каждого ребенка выплачено в пандемию, больше 6,2 млрд рублей перечислено на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И это лишь часть поддержки, не считая маткапитала. Повлияло ли это на рождаемость?

Рождаемость в пандемию проанализировал "Курьер. Среда. Бердск"

Сколько детей родилось, сколько матерей забеременели, а сколько сделали аборт в пандемию в Новосибирской области? Эти вопросы выяснял в анализе "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, по инициативе президента для поддержки семей с детьми в пандемию было назначено несколько видов выплат - единовременная выплата в 10 тыс. рублей для детей от 0 до 16 лет, пособие на детей от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, также оказывалась помощь тем, кто потерял работу. Кроме того продолжал выплачиваться материнский капитал за второго ребенка.

О деньгах

В ноябре 2020 года на ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Новосибирской области дополнительно направлено 1 млрд 816 млн рублей. Всего больше 6,2 млрд рублей перечислено в регионе на выплаты на детей в этом возрасте. С момента введения дополнительных мер это пособие назначено на 105 763 ребенка.

Ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет перечислены 30,5 тысячам семей в апреле, 40,5 тысячам родителей в мае и 37,5 тысячам семей региона в июне текущего года. Также в Новосибирской области получили выплату по 10 тысяч рублей на ребенка больше 400 тысяч человек в июне, столько же в июле. Таким образом родителям выплачено ещё около 8 млрд рублей. Отметим, что маткапитал в России за 2019 год получили 626450 матерей. В 2018 году - 697734.

Посмотрим наглядно в картинках, стали ли больше беременеть и рожать ради получения пособий и маткапитала? Сколько детей родилось и сколько сделано абортов?

Стали больше рожать?

Сколько детей родилось в общем за последние 7 лет в Новосибирской области? Повлиял ли материнский капитал на рождаемость? Давайте посмотрим на данные в графике.

Можно увидеть, что на самом деле количество детей, появившихся на свет, сильно снижается с годами. Бум рождаемости, как и во всей России, в Новосибирской области был в 2015 году.

Картина рождаемости в пандемию

Сколько детей родилось за время пандемии по сравнению с прошлым годом? Сколько беременностей зарегистрировано? Эти данные "Курьер. Среда. Бердск" предоставило министерство здравоохранения Новосибирской области. Также стало известно, сколько сделано абортов в коронавирус по сравнению с прошлым годом.

Сделать выводы и ответить на поставленные в начале вопросы вы можете сами исходя из данных на гистограммах. В заключение отметим, что по данным минздрава на 06.11.2020 за весь период пандемии диагноз «новая коронавирусная инфекция» в Новосибирской области был лабораторно установлен у 412 беременных женщин.