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К какой погоде готовиться 22 ноября жителям Бердска? Такая установилась почти на неделю

08:28 22.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Синоптики прогнозируют, что ощущаться будет более морозно, чем показывает столбик термометра.

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Пасмурно и промозгло будет в Бердске целую неделю

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, погода преимущественно без осадков, ночью по востоку в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9°С, при прояснениях до -15°С, днем -4, -9°С.

В Бердске в воскресенье, 22 ноября, ожидается температура около минус 7 градусов. Но, как прогнозируют синоптики, ощущаться будет холоднее. Прогнозируют пасмурную погоду, скорее всего, без осадков.

Такая погода продержится до конца следующей недели. Лишь изредка возможен небольшой снег.

гидрометцентр гололед изморозь синоптики температура
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