Новых заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 22 ноября в Бердске. Сколько, назвал оперштаб

Теперь всего в Бердске официально зарегистрировано 740 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 697 бердчан.

Коронавирус продолжает свою жатву в Бердске

По данным оперативного штаба, на 22 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1186 жителей города. Из них 41 ребенок.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 697 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 17 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 22 ноября, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 748 случаев заболевания коронавирусом.