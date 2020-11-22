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Жесткие кадры: Выбросило на встречное авто с разворотом черный седан в Бердске

09:03 22.11.2020 Фото: Скриншот
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Возможными причинами аварии называют мигающий зеленый сигнал светофора и неожиданный маневр автомобиля, который свернул налево за секунду до ДТП.

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На практически пустой дороге седан вылетел на встречку и разбил авто

Седан развернуло и выбросило на встречный автомобиль в Бердске. ДТП произошло в субботу.

Камеры наружного наблюдения записали момент жесткого ДТП на ул. Лунной в Бердске. Видео опубликовано в АСТ-54.

На кадрах видно, как водитель черного седана не справился с управлением. Из-за этого автомобиль развернуло и выбросило на встречку, где он влетел в другую машину.

Подписчик, который поделился видео в группе, назвал возможными причинами аварии мигающий зеленый сигнал светофора и неожиданный маневр автомобиля, который свернул налево за секунду до ДТП.

вылетел на встречку маневр не справился с управлением сигнал светофора
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