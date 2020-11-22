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Путин жив и здоров: развеяли слухи о состоянии российского президента

09:52 22.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Журналист после интервью с главой государства прокомментировал слухи западных СМИ о возможной скорой отставке Владимир Путина в связи с проблемами со здоровьем.

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Журналист развеял слухи о проблемах со здоровьем Путина

Автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин заявил, что слухи о проблемах со здоровьем у президента Владимира Путина являются беспочвенными. Корреспондент ВГТРК рассказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Так журналист прокомментировал слухи в западных СМИ о возможной скорой отставке российского президента в связи с проблемами со здоровьем. Зарубин лично брал интервью у Путина, поэтому опроверг данную информацию.

«Все эти слухи о здоровье президента абсолютная ерунда. То, что СМИ пишут бесконечно, это одно из последствий пандемии. Большинство журналистов и блогеров с утра до ночи смотрят телевизор и что-то видят», — сказал Зарубин, добавив, что люди не видят в реальности, «что происходит».

Зарубин сообщил, что на следующей неделе у президента «много мероприятий» и работает Путин так же, как работал раньше.

здоровье интервью опроверг президент слухи Павел Зарубин Владимир Путин
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