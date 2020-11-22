ВАЗ убил неизвестную женщину. Она скончалась в "скорой" после ДТП в Новосибирской области

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства, причины произошедшего, а также личность погибшей женщины.

После совершения ДТП, водитель вызвал скорую помощь

Смертельное ДТП произошло в Мошковском районе районе, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

21 ноября в 19.20 водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2121, двигался по улице Народной в р.п. Мошково и у дома №106 совершил наезд на пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход — неустановленная женщина от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства, причины произошедшего, а также личность погибшей женщины.