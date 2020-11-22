22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

ВАЗ убил неизвестную женщину. Она скончалась в "скорой" после ДТП в Новосибирской области

11:11 22.11.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства, причины произошедшего, а также личность погибшей женщины.

% name% title
После совершения ДТП, водитель вызвал скорую помощь

Смертельное ДТП произошло в Мошковском районе районе, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

21 ноября в 19.20 водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2121, двигался по улице Народной в р.п. Мошково и у дома №106 совершил наезд на пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход — неустановленная женщина от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства, причины произошедшего, а также личность погибшей женщины.

ДТП наезд на пешехода скончалась
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

"Зебра" не является гарантом безопасности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ввели карантин на границе с Россией из-за двух зараженных COVID-19 власти Китая
11:24 22-11-2020
Ввели карантин на границе с Россией из-за двух зараженных COVID-19 власти Китая
ВАЗ убил неизвестную женщину. Она скончалась в "скорой" после ДТП в Новосибирской области
11:11 22-11-2020
ВАЗ убил неизвестную женщину. Она скончалась в
БердскРожают ради денег: Сколько матерей забеременели в пандемию с пособиями Путина и сколько сделали аборты в Новосибирской области? Анализ в картинках
10:58 22-11-2020
Рожают ради денег: Сколько матерей забеременели в пандемию с пособиями Путина и сколько сделали аборты в Новосибирской области? Анализ в картинках
Обнищание и массовую безработицу главными угрозами человечества считает Путин 1
10:44 22-11-2020
Обнищание и массовую безработицу главными угрозами человечества считает Путин
Лица и отпечатки пальцев россиян и иностранцев собирает в базу данных МВД
10:32 22-11-2020
Лица и отпечатки пальцев россиян и иностранцев собирает в базу данных МВД
Сжег Toyota Camry экс-любовницы из ревности бывший сожитель прямо во дворе дома в Новосибирске
10:18 22-11-2020
Сжег Toyota Camry экс-любовницы из ревности бывший сожитель прямо во дворе дома в Новосибирске
Как мошенники списывают деньги с банковских карт и как не стать жертвой, объяснили в полиции 1
10:04 22-11-2020
Как мошенники списывают деньги с банковских карт и как не стать жертвой, объяснили в полиции
Путин жив и здоров: развеяли слухи о состоянии российского президента
09:52 22-11-2020
Путин жив и здоров: развеяли слухи о состоянии российского президента
Поздравления с огромной любовью и душевные открытки на День сыновей 22 ноября 2020
09:40 22-11-2020
Поздравления с огромной любовью и душевные открытки на День сыновей 22 ноября 2020
2 молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" в церковный праздник 22 ноября 2020 года
09:10 22-11-2020
2 молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы