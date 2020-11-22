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Попал на видео поджигатель авто бывшей любовницы. Ревнивца задержали в Новосибирске

11:42 22.11.2020 Фото: Скриншот
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В течение часа оперативники задержали 39-летнего подозреваемого в квартире в Калининском районе.

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Поджигатель пробрался к машине бывшей возлюбленной под покровом ночи

В Новосибирске задержали мужчину, поджёгшего из ревности автомобиль бывшей сожительницы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", рано утром 20 ноября у дома на ул. Шамшурина в Новосибирске загорелся седан Toyota Camry. Осмотрев место происшествия, сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД НСО обнаружили следы поджога. Полицейские установили и опросили возможных очевидцев, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых оказался запечетлён момент случившегося.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен бывший сожитель хозяйки автомобиля. В течение часа оперативники задержали 39-летнего подозреваемого в квартире в Калининском районе. Предварительно установлено, что мотивом совершения противоправных действий стала ревность, пишет пресс-служба ГУ МВД НСО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Toyota Camry задержали повреждение имущества поджигатель ревность сожитель ГУ МВД по НСО
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