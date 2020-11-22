Заворотнюк впервые после болезни снялась в ток-шоу? В команде Малахова ее назвали уставшей

По словам сотрудницы программы, даже редакторы передачи до последнего не знали, кто станет гостем студии – все держалось в строжайшем секрете.

СМИ: Анастасия Заворотнюк приехала на программу Андрея Малахова

Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк намерена принять участие в программе Андрея Малахова ходят уже несколько недель. Сам ведущий признавался, что периодически поддерживает связь с актрисой.

Теперь же одна из сотрудниц программы подтвердила, что Анастасия уже приняла участие в съемках, которые состоялись на днях. По словам девушки, даже редакторы шоу до последнего не знали, кто станет гостем студии – все держалось в строжайшем секрете.

«Когда Анастасия приехала, всех сотрудников программы попросили убрать телефоны, чтобы фотографии актрисы не утекли в сеть», — цитирует портал Eva.ru девушку.

Сотрудница программы заявила, что Заворотнюк выглядит уставшей, с трудом разговаривает. При этом актриса готова возвращаться к публике.

Насколько достоверна эта информация неизвестно – официального подтверждения участия Заворотнюк в съемках не было.

Напомним, что рак мозга у актрисы обнаружили еще в 2018 году.