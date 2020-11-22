Назвали среднюю зарплату в Бердске. Где самые высокие и самые низкие заработки в Новосибирской области

В Новосибирской области подсчитали среднюю зарплату за третий квартал 2020 года по территориям. Оказалось, что больше других получают жители наукограда Кольцова — свыше 67 000 рублей в среднем. На последнем, 34-м месте, находится Убинский район, где средние заработки жителей не дотягивают до 20 000 рублей.
Бердск с уровнем средних зарплат почти в 37 000 рублей оказался на четвертой строчке, уступив Оби и Новосибирскому району.
Практически все районы Новосибирской области показали среднюю зарплату ниже 30 000 рублей. А в четырех территориях она находится на уровне 20 000.
Новосибирск почему-то не включен в общую таблицу.
Среднемесячная заработная плата по Новосибирской области за III квартал 2020 года
р.п. Кольцово 67 320,00 1
г. Обь 56 450,00 2
Новосибирский 37 463,40 3
г. Бердск 36 815,00 4
г. Искитим 34 388,40 5
Коченевский 34 126,30 6
Татарский 33 219,00 8
Северный 32 843,10 9
Купинский 30 502,00 10
Карасукский 29 552,00 11
Краснозерский 29 242,00 12
Колыванский 29 095,90 13
Черепановский 28 580,00 14
Ордынский 27 882,70 16
Маслянинский 27 800,00 17
Мошковский 26 921,00 18
Доволенский 26 890,00 19
Тогучинский 26 080,00 20
Чулымский 26 015,00 21
Чистоозерный 25 945,00 22
Баганский 25 648,20 24
Сузунский 25 150,00 25
Венгеровский 25 105,00 26
Барабинский 24 784,00 27
Болотнинский 24 687,00 28
Куйбышевский 24 619,00 29
Чановский 23 304,70 30
Кочковский 20 439,40 32
Усть-Таркский 19 642,50 33
Убинский 19 236,00 34
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