Назвали среднюю зарплату в Бердске. Где самые высокие и самые низкие заработки в Новосибирской области

Оказалось, что в регионе есть официальные средние зарплаты ниже 20 000 рублей. Бердск укрепился на 4-м месте по итогам третьего квартала 2020 года. Смотрите список.

Больше всего в НСО зарабатывают в наукограде Кольцово

В Новосибирской области подсчитали среднюю зарплату за третий квартал 2020 года по территориям. Оказалось, что больше других получают жители наукограда Кольцова — свыше 67 000 рублей в среднем. На последнем, 34-м месте, находится Убинский район, где средние заработки жителей не дотягивают до 20 000 рублей.

Бердск с уровнем средних зарплат почти в 37 000 рублей оказался на четвертой строчке, уступив Оби и Новосибирскому району.

Практически все районы Новосибирской области показали среднюю зарплату ниже 30 000 рублей. А в четырех территориях она находится на уровне 20 000.

Новосибирск почему-то не включен в общую таблицу.

Среднемесячная заработная плата по Новосибирской области за III квартал 2020 года

р.п. Кольцово 67 320,00 1

г. Обь 56 450,00 2

Новосибирский 37 463,40 3

г. Бердск 36 815,00 4

г. Искитим 34 388,40 5

Коченевский 34 126,30 6



Искитимский 33 846,00 7Татарский 33 219,00 8Северный 32 843,10 9Купинский 30 502,00 10Карасукский 29 552,00 11Краснозерский 29 242,00 12Колыванский 29 095,90 13Черепановский 28 580,00 14Каргатский 28 255,00 15Ордынский 27 882,70 16Маслянинский 27 800,00 17Мошковский 26 921,00 18Доволенский 26 890,00 19Тогучинский 26 080,00 20Чулымский 26 015,00 21Чистоозерный 25 945,00 22Здвинский 25 824,00 23Баганский 25 648,20 24Сузунский 25 150,00 25Венгеровский 25 105,00 26Барабинский 24 784,00 27Болотнинский 24 687,00 28Куйбышевский 24 619,00 29Чановский 23 304,70 30Кыштовский 21 600,10 31Кочковский 20 439,40 32Усть-Таркский 19 642,50 33Убинский 19 236,00 34

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