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Назвали среднюю зарплату в Бердске. Где самые высокие и самые низкие заработки в Новосибирской области

12:47 22.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Оказалось, что в регионе есть официальные средние зарплаты ниже 20 000 рублей. Бердск укрепился на 4-м месте по итогам третьего квартала 2020 года. Смотрите список.

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Больше всего в НСО зарабатывают в наукограде Кольцово

В Новосибирской области подсчитали среднюю зарплату за третий квартал 2020 года по территориям. Оказалось, что больше других получают жители наукограда Кольцова — свыше 67 000 рублей в среднем. На последнем, 34-м месте, находится Убинский район, где средние заработки жителей не дотягивают до 20 000 рублей.

Бердск с уровнем средних зарплат почти в 37 000 рублей оказался на четвертой строчке, уступив Оби и Новосибирскому району.

Практически все районы Новосибирской области показали среднюю зарплату ниже 30 000 рублей. А в четырех территориях она находится на уровне 20 000.

Новосибирск почему-то не включен в общую таблицу.

Среднемесячная заработная плата по Новосибирской области за III квартал 2020 года

р.п. Кольцово 67 320,00  1
г. Обь 56 450,00  2
Новосибирский 37 463,40  3
г. Бердск 36 815,00  4
г. Искитим 34 388,40  5
Коченевский 34 126,30  6

Искитимский 33 846,00  7
Татарский 33 219,00  8
Северный 32 843,10  9
Купинский 30 502,00  10
Карасукский 29 552,00  11
Краснозерский 29 242,00  12
Колыванский 29 095,90  13
Черепановский 28 580,00  14
Каргатский 28 255,00  15
Ордынский 27 882,70  16
Маслянинский 27 800,00  17
Мошковский 26 921,00  18
Доволенский 26 890,00  19
Тогучинский 26 080,00  20
Чулымский 26 015,00  21
Чистоозерный 25 945,00  22
Здвинский 25 824,00  23
Баганский 25 648,20  24
Сузунский 25 150,00  25
Венгеровский 25 105,00  26
Барабинский 24 784,00  27
Болотнинский 24 687,00  28
Куйбышевский 24 619,00  29
Чановский 23 304,70  30
Кыштовский 21 600,10  31
Кочковский 20 439,40  32
Усть-Таркский 19 642,50  33
Убинский 19 236,00  34

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все районы заработки зарплата наукоград
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