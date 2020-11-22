Когда просить помощи у высших сил в декабре 2020 года: Часы ангела по дням

Эксперты рекомендуют возносить молитвы в определенные часы, чтобы связь с ангелом стала прочной, а также узнать о том, какой именно ангел по дате рождения помогает каждому из нас.

Молитвы ангелу возносят ежедневно, чтобы чувствовать незримое присутствие покровителя и с его помощью преодолевать невзгоды на жизненном пути

Искренние молитвы ангелу-хранителю помогают обрести душевный покой и справиться с любыми трудностями на пути. В декабре 2020 года в так называемые часы ангела каждый сможет обратиться к своему хранителю, чтобы получить поддержку свыше.

Молитвы ангелу возносят ежедневно, чтобы чувствовать незримое присутствие покровителя и с его помощью преодолевать невзгоды на жизненном пути. Эксперты рекомендуют возносить молитвы в определенные часы, чтобы связь с ангелом стала прочной, а также узнать о том, какой именно ангел по дате рождения помогает каждому из нас.

1 декабря: в первый день зимы к ангелу обращаются с 07:30 до 08:15, чтобы попросить его о поддержке на весь месяц.

2 декабря: в этот день ангелу молятся с 08:12 до 08:55, чтобы он помог справиться с хандрой и печалью, мешающими радоваться жизни.

3 декабря: у ангела с 07:35 до 08:25 просят защиты от недоброжелателей и завистников.

4 декабря: в день православного праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы ангелу молятся с 07:00 до 08:00, чтобы попросить прощения за согрешения и встать на путь истинный.

5 декабря: с 08:55 до 09:45 у ангела просят помощи в решении насущных вопросов и обретении гармонии.

6 декабря: в воскресный день с ангелом общаются с 09:12 до 09:55, чтобы получить поддержку и начать неделю без промахов.

7 декабря: в понедельник с 06:55 до 07:45 ангела просят помощи в делах, чтобы вовремя сделать то, что было запланировано на день.

8 декабря: с 09:12 до 09:45 ангелу молятся, чтобы тот помог справиться с гневом и дурным настроением.

9 декабря: в этот день с ангелом общаются с 08:15 до 09:10, чтобы уберечься от злых людей и не встречаться с теми, кто может причинить зло.

10 декабря: с 08:35 до 09:25 ангела просят помочь в делах, связанных с финансами, чтобы не потерять накопления и не стать жертвой мошенников.

11 декабря: в этот день ангелу молятся с 10:12 до 10:55, прося послать знак, чтобы не свернуть с верного пути и не зайти в тупик.

12 декабря: справиться с неприятностями поможет ангел-хранитель, если помолиться ему с 10:15 до 11:05.

13 декабря: избавиться от дурных снов и депрессии поможет поддержка хранителя. Ему молятся с 18:16 до 19:02.

14 декабря: принять верное решение и не стать жертвой манипуляторов поможет молитва, обращенная к хранителю с 11:25 до 12:12.

15 декабря: с 12:12 до 13:05 у ангела просят присмотреть за детьми и уберечь их от любых невзгод.

16 декабря: в среду с ангелом общаются с 10:45 до 11:32, чтобы попросить помощи в дальней дороге и вернуться домой в полном здравии.

17 декабря: обрести гармонию и взаимопонимание в семье поможет молитва, обращенная к ангелу с 11:05 до 11:45.

18 декабря: справиться с обучением и успешно сдать все экзамены поможет поддержка ангела-хранителя. Ее просят с 07:55 до 08:45.

19 декабря: уберечь дом от зла и неприятностей поможет молитва ангелу. Его просят о помощи с 13:15 до 14:05.

20 декабря: с 08:22 до 09:12 возносят молитву, чтобы злость и агрессия покинули разум.

21 декабря: найти выход из трудного положения получится, если попросить у ангела помощи с 15:25 до 16:15.

22 декабря: избавиться от дурных привычек поможет ангел, если попросить у него помощи с 10:55 до 11:45.

23 декабря: в этот день к ангелу обращаются с 15:14 до 16:05, чтобы избавиться от одиночества и найти свою любовь.

24 декабря: с 18:12 до 18:55 у ангела просят помощи в исцелении.

25 декабря: справиться с перепадами настроения и не потакать дурным пристрастиям получится, если заручиться поддержкой ангела. Ему молятся с 14:15 до 15:05.

26 декабря: в этот день ангела просят о помощи с 09:45 до 10:35, чтобы завершить намеченные дела в срок и не поддаваться желанию отложить решение важных вопросов на потом.

27 декабря: с 19:35 до 20:25 ангелу молятся, чтобы тот уберег от кошмарных сновидений и помог справится с бессонницей.

28 декабря: в молитве, обращенной к ангелу с 14:14 до 15:12, просят помощи, чтобы не потакать соблазнам и не ввязываться в сомнительные авантюры.

29 декабря: с 10:11 до 10:57 ангела просят о помощи в исполнении заветного желания.

30 декабря: оградить себя и близких от несчастных случаев поможет обращение к ангелу с 15:45 до 16:35.

31 декабря: в последний день уходящего года ангела благодарят за поддержку и делятся с ним своими успехами.

Молитву возносят с 10:25 до 11:32.

Молитвы помогают всем и благодаря искренним обращениям к небесам будет проще справляться с трудностями и неприятностями, а также противостоять негативу. Каждое обращение помогает укрепиться в вере и получать сильную поддержку в любых начинаниях.

Источник: dailyhoro.ru