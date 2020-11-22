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Рухнул лифт во время эвакуации из него людей. Есть пострадавшие

13:29 22.11.2020 Фото: МАСС
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Застрявший лифт сорвался вниз. Пожилая женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

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Экстренные службы вытаскивали из лифта людей, когда он обрушился

Жуткая история получает все больший резонанс в социальных сетях России. Как сообщает «360«, рухнул лифт с пассажирами, в момент когда из него начали эвакуировать людей.

ЧП произошло в городе Курчатове Курской области. В доме между первым и вторым этажами застрял лифт. Экстренные службы прибыли на место и начали вытаскивать из кабины пассажиров. И в момент, когда из лифта доставали пожилую женщину, он сорвался вниз.

В настоящий момент известно, что женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. А делом уже заинтересовался Следственный комитет и прокуратура. Начаты проверки и расследования.

лифт находится в больнице пострадавшие расследования
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