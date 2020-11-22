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Точный астропрогноз на понедельник 23 ноября 2020 года: Скорпионам нужно быть внимательнее к людям

22:24 22.11.2020 Фото: pixabay.com
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Козерогам звезды советуют вспомнить о своей семье, им нужна ваша поддержка.

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Овнов ждет удача в личной жизни, а Стрельцы могут встретить свою судьбу

Овнов ждет удача в личной жизни или успех в бизнесе. Вы найдете покровителя, который поможет вашей карьере, а это сулит денежную прибыль. Любимый человек может порадовать подарком.

Тельцам нужно пересмотреть приоритеты жизни. Звезды говорят, если вы сможете распланировать свою жизнь, то результаты не заставят себя долго ждать. Только не забывайте про отдых. Найдите время для своей семьи.

Четкое распределение дел поможет и Близнецам. Вы успеете выполнить все задачи и решить давно мучающий вас вопрос. Вечер проведите с любимым человеком, приготовьте романтический ужин.

У Раков наступило время исполнения их заветных желаний. Сделайте то, о чем давно мечтали и ставьте следующую цель. И не забывайте про физические нагрузки.

Львам тоже пора порадовать себя любимых подарком. Да и про своих любимых не забывайте. Их безмерная благодарность повысит вашу самооценку и придаст стимула для дальнейших действий.

Девам звезды говорят, если возникнут проблемы на работе, не отчаивайтесь. Когда закрывается одна дверь, то непременно открывается другая. Дайте себе передышку и все у вас наладится.

Весам пора хватать быка за рога. Не откладывайте дела на потом. У вас есть потенциал подниматься выше и достигать поставленных целей. Вечером ждите приятный сюрприз от любимого человека.

Скорпионам нужно быть внимательнее к людям. Не относитесь скептически к советам людей, которых вы не воспринимаете всерьез. Иногда они дают больше ценной информации, чем близкие друзья.

Стрельцы могут сменить род деятельности, и это пойдет им на пользу. Только прежде чем принимать решение, все проверьте и взвесьте все за и против. В личном плане у вас большие возможности. Вы можете встретить свою судьбу.

Козерогам звезды советуют вспомнить о своей семье, им нужна ваша поддержка. На работе у вас полное взаимопонимание. Вы можете рассчитывать на помощь коллег.

У Водолеев – благоприятный период для начала новой работы, лечения и налаживания личных отношений. Можете смело делать крупные покупки. Приобретенные товары будут качественными и долго прослужат вам.

Рыбам астрологи советуют не сворачивать с намеченного пути. Не все получится с первого раза, но потом все сложится как надо. Просто приложите больше усилий. И откажитесь от общения с людьми, которые доставляют вам дискомфорт.

Источник: izvmor.ru

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