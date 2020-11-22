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После гибели 7 человек от отравления антисептиком его убрали из магазинов

14:01 22.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Юрлицам и предпринимателям предписал снять с реализации антисептические средства определенного производителя Роспотребнадзор Якутии. Компания накануне выпила 5-лтровую канистру антисептика.

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Антисептики для покупателей

Управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе скончались семь человек.

«Юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя», — цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что постановление было подписано главным государственным санитарным врачом Якутии Маргаритой Игнатьевой.

Ранее число скончавшихся в результате отравления антисептиком в Якутии возросло до семи, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Как было установлено, 18 ноября в магазине граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.

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