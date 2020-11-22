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Шокирующие цифры COVID-19 в Бердске: Сколько подозрительных на инфекцию находятся под наблюдением на 22 ноября

14:47 22.11.2020 Фото: Nso.ru
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Число "подозреваемых", среди которых 41 ребенок, почти в два раза превышает количество инфицированных коронавирусом. Еще 17 бердчан сдали тест за последние сутки.

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Новых 8 заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 22 ноября в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Скончались свыше 36 тыс. пациентов с COVID-19 на 22 ноября в России. Сколько умерло за сутки, раскрыл оперштабШокирующие цифры COVID-19 в Бердске: Сколько подозрительных на инфекцию находятся под наблюдением на 22 ноябряЕщё 589 новостей

По данным оперативного штаба, на 22 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1186 жителей города. Из них 41 ребенок.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 697 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 17 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 22 ноября, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 748 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

COVID-19 анализы на коронавирус наблюдение пациент последние сутки тест
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