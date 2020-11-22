На что подскочит цена в 2021 году: о катаклизмах после новогодних праздников рассказали эксперты

Что подорожает с нового 2021 года: алкоголь, электроника, продукты, ЖКХ

Подорожание продуктов к Новому году давно стало традицией. К концу декабря резко взлетает стоимость красной икры, рыбы, шампанского и других товаров, которые пользуются спросом у россиян в преддверии главного зимнего праздника. Однако главные сюрпризы с ростом цен ожидают население сразу после новогоднего праздника – в 2021 году. Исходя из уже известных параметров роста тарифов, акцизов, налогов, а также отталкиваясь от прогнозов по курсу рубля, эксперты уже сейчас предсказывают нешуточный рост цен на многие продукты, товары и услуги в следующем году.

Услуги ЖКХ опустошат карманы жильцов

В следующем году государство планово проиндексирует тарифы ЖКХ. Самое неприятное, с чем могут столкнуться рядовые потребители — оплата «коммуналки» в 2021-м вполне может вырасти более чем на 4% — годовую инфляцию. Мотив тут один — получить с граждан больше, чтобы минимизировать «выпадающие» доходы управляющих компаний. В противном случае, якобы, отрасль попросту схлопнется.

Наталья Чернышева, специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля:

«Тарифы на услуги ЖКХ обычно повышают примерно на 4-6% с 1 июля. Но с 2021 года людей поджидает новая напасть — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов. И возможные штрафы — еще не самое большое зло (при среднемесячных счетах примерно в 5 тыс. руб. они составят за несколько месяцев около 100 руб.). Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее.

Что касается повышения тарифов с 1 июля 2021, то оно обычно бывает в среднем на 4-6% в зависимости от регионов. В 2020 году в регионах рост тарифов составил от 2,5% до 6,5% по сравнению с 2019-м годом. Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году».

Сергей Минко, генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии»:

«В 2021-м тарифы на газ будут проиндексированы в среднем на 3% — с января следующего года. Тарифы на электроэнергию проиндексируют в июле на 4%, также с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на вывоз мусора (на 4%). Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут увеличены на 4%. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4%. В соответствии с законодательством, рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, окажется примерно, 4-5%. Причины повышения тарифов (которые индексируются ежегодно) — рост стоимости затрат ресурсоснабжающих организаций, изношенность инфраструктуры ЖКХ, необходимость повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Водка станет деликатесом

Вырастут акцизы и минимальные цены на алкоголь. То же касается и табачной продукции. Задач тут несколько — борьба с пьянством и курением среди населения, насыщение «дырявого» бюджета, а также изгнание с отечественного рынка нелегальной продукции. Но если пить и курить может и станут меньше, так как спиртное и сигареты станут многим не по карману, то избавить магазинные полки от «паленых» товаров у чиновников вряд ли получится. Когда акциз на табак вырастет, в Россию может хлынуть еще больше дешевого суррогата из соседних стран.

Марина Строгая, исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда»:

«С 1 января 2021 года повышаются акцизы на крепкий алкоголь, игристое вино и шампанское, в результате чего цены на спиртное поднимутся. Цена на водку вырастет на 5,7% (с 230 до 243 рублей за 0,5 л), на коньяк — на 3% (с 433 до 446 рублей за 0,5л). На бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов, минимальная розничная цена вырастет на 2,8% за 0,5 л (до 324 рублей). Минимальная розничная цена на игристое вино и шампанское с 2021 года вырастет на 3% (до 169 рублей за 0,75 л.).

Стоимость сигарет в результате увеличения акциза на 20% с 1 января 2021 года вырастет в среднем на 20 рублей. Если сейчас пачка сигарет в среднем стоит 120 рублей, то в следующем году цена вырастет до 140 рублей».

Бытовая техника, электроника, гаджеты, одежда, обувь, аксессуары, косметика, парфюмерия (импортного производства) в этом году в среднем уже подорожали на 15-20% в связи с девальвацией рубля и сокращением складских запасов по старым ценам. Дальнейший рост цен также будет зависеть от динамика курса отечественной валюты к доллару и евро.

Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ТелеТрейд:

«К новогодним праздникам по большей части дорожать будет бытовая техника, особенно импортная электроника. Плазменные панели нового поколения, смартфоны последних моделей, на которые спрос максимальный, не берутся со складов, а закупаются по ценам в долларах, евро, юанях. И тут стоит учитывать, что не только рубль упал по отношению ко всем этим «валютным эталонам», но и вдобавок и китайская валюта очень подорожала в 2020 году на мировых площадках: весной доллар стоил больше 7 юаней, а сейчас 6,5. Поэтому и цены на новенькие гаджеты нас не пощадят. А когда явно дорожают новинки, то вряд ли продавцы станут переписывать ценники вниз и на залежавшиеся модели: на контрасте покупатели их и так с руками оторвут. Единственный вариант нормально сэкономить на импортной технике — дождаться новогодних скидок на нераспроданные за год на складах запасы, но после праздников платить за импортную технику придется уже куда более высокую цену».

Рост цен на продукты заставит понервничать

Рыба, икра и другие деликатесы растут в цене, и на сколько они могут подорожать к январю прогнозировать сложно. С одной стороны, у населения туго с бюджетом. Согласно исследованию банка «Открытие», четверть россиян планирует сократить расходы на новогодний стол. Но, с другой стороны, эксперты не исключают, что продавцы могут повысить цены на 30-40% в надежде, что и икру, и другие деликатесы купят более обеспеченные люди, еще способные раскошелиться.

Но даже если не брать в расчет традиционные составляющие праздничного пиршества, россиянам все равно придется серьезно потратиться на повседневные продукты. В частности, молоко и молочная продукция подорожают в 2021 году из-за введения обязательной маркировки. Макаронные изделия вырастут в цене, так как в их стоимость заложена наиболее высокая доля продовольственной пшеницы, рыночные расценки на которую также обновили многолетние максимумы. Также дорожает сахар – из-за неблагоприятной конъюнктуры с урожаем и недобросовестных действий некоторых крупных продавцов, о чем недавно сообщила Федеральная антимонопльная служба.

Марина Строгая, исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда»:

«Для всех категорий продуктов главным фактором роста стоимости будет колебание курса рубля относительно доллара и евро, поэтому в 2021 году рост цен продолжится. Молоко и молочные продукты в 2020 году подорожали в среднем на 5-10% по причине девальвации рубля, роста стоимости кормов, увеличения затрат производителей. В следующем году тенденция может продолжиться в связи со снижением курса рубля, введением обязательной маркировки молочных товаров.

Макаронные изделия и сахар также в 2020 году подорожали по разным причинам: рост биржевых цен на зерновые и сахар на международных рынках, рост затрат производителей в связи с девальвацией рубля. Кроме того, на стоимость сахара повлиял низкий урожай текущего года. В среднем, стоимость макаронных изделий выросла на 15%, сахара – на 35%. Рыба и красная икра могут подорожать к Новому году на 50-70% в связи с более низким объемом вылова, чем в прошлом году».

Дорожать в следующем году продолжит все, рассказывает «МК» ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Объясняется это ростом инфляции в стране. На данный момент она составляет порядка 4%. Официальная продовольственная инфляция — 4,9%. Однако более точную динамику, по словам эксперта, отражают инфляционные ожидания россиян, которые выросли до 9,6%. Более того, в 2021 году рост инфляции продолжится, хотя ЦБ РФ ожидает прохождение пика инфляции как раз в следующем году.

«Инфляция объясняется, с одной стороны, ослаблением рубля, с другой стороны, печатанием денег Банком России, который под залог ОФЗ финансирует дефицит бюджета. На горизонте, как минимум, следующего года нет причин для того, чтобы бюджет перестал быть дефицитным. Нефть вряд ли значительно вырастет из-за влияния коронавируса, а между тем нефтегазовые доходы - это порядка 30% федерального бюджета РФ. Также есть национальный план спасения экономики России до конца 2021, который требует много денег. Вместе с тем, по опыту текущего года можно сказать, что «кубышку» - Фонд национального благосостояния - на это тратить правительство не станет. Соответственно денежные власти будет наращивать долг, а население – расплачиваться за такую политику повсеместным подорожание товаров и услуг», — заключил эксперт.