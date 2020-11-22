Скончались свыше 36 тыс. пациентов с COVID-19 на 22 ноября в России. Сколько умерло за сутки, раскрыл оперштаб

Число новых выявленных зараженных коронавирусом за сутки в стране снова превысило 24 тыс. Общая цифра перевалила за 2 млн.

В России выявили 24 581 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 24 581 случай COVID-19, умер 401 человек, выписались из больниц 18 008, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием 22 ноября.

Примерно у четверти заразившихся (5764 человека) инфекция протекает без симптомов.

Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 6575 (на 593 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге выявили 2668 инфицированных, в Подмосковье — 949, в Нижегородской области — 448, в Свердловской — 385, в Карелии — 360, в Архангельской области — 345, в Красноярском крае — 336, в Воронежской области — 317, в Ростовской — 313. Меньше всего новых случаев — на Чукотке (17) и в Ненецком автономном округе (семь).

Накануне в России зарегистрировали 24 822 случая COVID-19 — это максимум с начала эпидемии. Темп прироста за сутки остается на уровне 1,2 процента. Общее число заразившихся достигло 2 089 329 человек, из них 36 179 человек умерли, 1 595 443 вылечились.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 57,2 миллиона инфицированных, умерли 1,36 миллиона. Больше всего заболевших в США — 11,5 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.