Погиб выпавший с 5 этажа ковидного госпиталя пациент в Новосибирске. СК начал проверку

В региональном минздраве сообщили, что пациент с коронавирусом погиб в больнице №25.

В Новосибирске пациент больницы для зараженных коронавирусом выпал из окна

Пациент городской клинической больницы №25 в Новосибирске, которая отведена под больных с коронавирусом, выпал из окна. Как сообщили в воскресенье в управлении СК РФ по Новосибирской области, по факту гибели мужчины проводится проверка.

"20 ноября было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Предположительно, он выпал с пятого этажа. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В региональном минздраве ТАСС подтвердили, что погиб пациент больницы №25.