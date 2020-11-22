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Отключили холодную и горячую воду в 213 домах из-за прорыва тубы в Новосибирске

15:51 22.11.2020 Фото: vk.com
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Накануне вода залила промплощадку железнодорожные пути и угольный кучи. Коммунальщики обещают устранить аварию к 21.00 воскресенья.

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В Новосибирске устраняют коммунальную аварию

По информации на муниципальном портале «Мой Новосибирск», горячее и холодное водоснабжение в 213 домах в Первомайском районе областного центра планируют восстановить к 21 часу в воскресенье, 22 ноября.

Местные жители сообщили, что в субботу по улице Аксёнова большим потоком бежала вода. По словам очевидцев, в воде оказались все складские и производственные площадки по улице 2-я Складская 2, ж/д пути, а также угольные кучи.

По данным специалистов, на в Первомайском районе произошёл прорыв водопровода. Именно поэтому на нескольких улицах прекращена подача водоснабжения. Исправить поломку коммунальные службы планируют в течение дня. Водоснабжение вернётся в дома местных жителей до 21:00 в воскресенье, 22 ноября.

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