Отключили холодную и горячую воду в 213 домах из-за прорыва тубы в Новосибирске

В Новосибирске устраняют коммунальную аварию

По информации на муниципальном портале «Мой Новосибирск», горячее и холодное водоснабжение в 213 домах в Первомайском районе областного центра планируют восстановить к 21 часу в воскресенье, 22 ноября.

Местные жители сообщили, что в субботу по улице Аксёнова большим потоком бежала вода. По словам очевидцев, в воде оказались все складские и производственные площадки по улице 2-я Складская 2, ж/д пути, а также угольные кучи.

По данным специалистов, на в Первомайском районе произошёл прорыв водопровода. Именно поэтому на нескольких улицах прекращена подача водоснабжения. Исправить поломку коммунальные службы планируют в течение дня. Водоснабжение вернётся в дома местных жителей до 21:00 в воскресенье, 22 ноября.