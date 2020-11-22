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Выплачивать по 10 000 рублей россиянам распорядился Путин. Кому достанутся деньги?

16:35 22.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Коронавирусные" доплаты в стране расширяются. Теперь под них попала новая граждан.

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Путин расширил доплаты за борьбу с коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Выплачивать по 10 000 рублей россиянам распорядился Путин. Кому достанутся деньги?Скончались свыше 36 тыс. пациентов с COVID-19 на 22 ноября в России. Сколько умерло за сутки, раскрыл оперштабЕщё 590 новостей

Путин распорядился выделить средства на новую помощь гражданам. На совещании  с членами правительства по ситуации с коронавирусом в стране 20 ноября президент заявил о введении новых выплат, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Деньги предназначаются для студентов-волонтеров медицинских вузов. Им будут выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц. Учащимся медицинских колледжей доплата составит 7 тысяч рублей за помощь в работе с коронавирусными больными.

-Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, надо обязательно поощрять. Предлагаю – знаю, что в правительстве это прорабатывалось – также предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным, а именно для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ – 7 тысяч рублей, — заявил глава государства.

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