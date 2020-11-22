Фото: Снова рубят хорошие сосны в лесу Бердска. И снова законно?

Бердчане недоумевают, называя вырубку бердского леса варварской. И полагают, что чиновники, как всегда, отрапортуют о законности рубок и о санитарной "чистке" лесного массива.

Сосны спилили и приготовили вывезти

Читатели "Курьер. Среда. Бердск" 22 ноября в очередной поделились снимками вырубки деревьев в бердском лесу.

Фото сделаны в районе "Чайки" по дороге к Микрорайону. Спиленные сосны, на вид здоровые и крепкие, аккуратно сложены штабелями - приготовлены к вывозу.

Вокруг остались пеньки и щепки. Ветки, судя по оставшемуся кострищу, сожгли.

Бердчане недоумевают, называя вырубку бердского леса варварской. И полагают, что чиновники, как всегда, отрапортуют о законности рубок и о санитарной "чистке" лесного массива.

Подробности - в ближайшее время.

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Рубят бердский лес

Все больше пеньков в бердском лесу

В штабеля и на ввоз нормальные сосны