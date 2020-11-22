Опубликованы первые фото осужденного актера Ефремова из СИЗО Белгорода

Он находится на карантине до того, как его распределят в колонию. Михаил Ефремов побывал на молебне митрополита Иоанна в храме святителя Николая Чудотворца.

Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в белгородском СИЗО-3

На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии актера Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 УФСИН.

В этом СИЗО актер находится на карантине до того, как его распределят в колонию.

На молебне также присутствовали Заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 г. Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, а также сотрудники исправительного учреждения и осужденные из хозяйственного отряда.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня: артист через двойную сплошную выехал на "встречку" и врезался в фургон "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он позднее скончался в больнице.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет. Защита Ефремова намерена обжаловать приговор в кассации.