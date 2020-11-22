22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Опубликованы первые фото осужденного актера Ефремова из СИЗО Белгорода

17:20 22.11.2020 Фото: beleparh.ru
0

Он находится на карантине до того, как его распределят в колонию. Михаил Ефремов побывал на молебне митрополита Иоанна в храме святителя Николая Чудотворца.

% name% title
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в белгородском СИЗО-3

На сайте Белгородской и Старооскольской епархии появились фотографии актера Михаила Ефремова, который присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3 УФСИН.

В этом СИЗО актер находится на карантине до того, как его распределят в колонию.

На молебне также присутствовали Заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 г. Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, а также сотрудники исправительного учреждения и осужденные из хозяйственного отряда.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня: артист через двойную сплошную выехал на "встречку" и врезался в фургон "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он позднее скончался в больнице.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет. Защита Ефремова намерена обжаловать приговор в кассации.

% name% title
После молебна в белгородском СИЗО-3
карантин митрополит молебен осужденные приговор Михаил Ефремов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Годы заключения пролетят незаметно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько стоит вакцина от коронавируса "Спутник V"? Дешевле Pfizer и Moderna
17:33 22-11-2020
Сколько стоит вакцина от коронавируса
Опубликованы первые фото осужденного актера Ефремова из СИЗО Белгорода
17:20 22-11-2020
Опубликованы первые фото осужденного актера Ефремова из СИЗО Белгорода
БердскФото: Снова рубят хорошие сосны в лесу Бердска. И снова законно?
17:01 22-11-2020
Фото: Снова рубят хорошие сосны в лесу Бердска. И снова законно?
Выплачивать по 10 000 рублей россиянам распорядился Путин. Кому достанутся деньги?
16:35 22-11-2020
Выплачивать по 10 000 рублей россиянам распорядился Путин. Кому достанутся деньги?
БердскЖаловались? Отключаем: Без горячей воды на 5 дней останутся несколько домов и детсад в центре Бердска
16:03 22-11-2020
Жаловались? Отключаем: Без горячей воды на 5 дней останутся несколько домов и детсад в центре Бердска
Отключили холодную и горячую воду в 213 домах из-за прорыва тубы в Новосибирске
15:51 22-11-2020
Отключили холодную и горячую воду в 213 домах из-за прорыва тубы в Новосибирске
Погиб выпавший с 5 этажа ковидного госпиталя пациент в Новосибирске. СК начал проверку 2
15:40 22-11-2020
Погиб выпавший с 5 этажа ковидного госпиталя пациент в Новосибирске. СК начал проверку
Обвинили в госизмене сотрудника "Аэрофлота". Он не признал вину
15:18 22-11-2020
Обвинили в госизмене сотрудника
Скончались свыше 36 тыс. пациентов с COVID-19 на 22 ноября в России. Сколько умерло за сутки, раскрыл оперштаб
15:07 22-11-2020
Скончались свыше 36 тыс. пациентов с COVID-19 на 22 ноября в России. Сколько умерло за сутки, раскрыл оперштаб
На что подскочит цена в 2021 году: о катаклизмах после новогодних праздников рассказали эксперты
14:56 22-11-2020
На что подскочит цена в 2021 году: о катаклизмах после новогодних праздников рассказали эксперты