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Видео нападения с монтировкой на инспектора ДПС опубликовал СК. Пришлось стрелять полицейскому

18:06 22.11.2020 Фото: vk.com
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Конфликту предшествовала погоня за машиной с недействительными транзитными номерами. Кроме того, водитель грубо нарушил правила дорожного движения. А потом разбил голову сотруднику ГИБДД.

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Нарушитель разбил голову полицейскому, в ответ получил пулю в ногу

СК РФ опубликовал кадры нападения на полицейского в Волгограде, на которых видно, как мужчина выскочил из своего BMW с металлическом прутом, вероятно, монтировкой, и бросился на сотрудника ДПС.

Ранее сообщалось, что в Волгограде агрессивный 35-летний нарушитель напал на полицейского и разбил ему голову. Коллега пострадавшего был вынужден открыть огонь и ранил водителя в ногу.

И полицейский, и напавший на него мужчина были госпитализированы. Сообщается, что к палате водителя приставлена охрана. Как только позволит состояние его здоровья, следователи будут ходатайствовать о заключении нарушителя под стражу.

По предварительным данным, жизни пострадавшего полицейского ничего не грозит.

Конфликту предшествовала погоня за нарушителем, передвигающегося по городу с недействительными транзитными номерами. Кроме того, он на глазах у сотрудников ДПС грубо нарушил правила дорожного движения.

Позже выяснилось, что водитель владеет машиной с 2004 года, однако машину на себя он не регистрировал. В его автомобиле был найден договор купли-продажи от 19 ноября 2020 года, в котором нарушитель покупает BMW сам у себя.

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