Фото: Соорудили водопровод возле ТЦ "Орбита" на самом аварийном участке в Бердске

250 метров водопровода прокладывают на ул. Космической. 22 млн на него выделил губернатор Травников.

Трубопровод смонтировали

Скрепили трубы для водопровода, который проложат в районе ТЦ "Орбита". Вероятно, в скором времени, его зароют.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", два подрядчика начали прокладывать 250 метров трубопровода взамен старого за 22 млн рублей. Деньги на новую трубу выделил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На этом отрезке чаще всего происходили коммунальные аварии, рассказал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров:

- А рядом с домами копать опасно. Эта идея вынашивалась давно. Благодаря губернатору эти средства выделены, - рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Деньги направлены в УКС Бердска. Доля софинансирования города составила 1,2 млн рублей.

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