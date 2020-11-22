В убийстве 50 тыс. собак и кошек обвинили владельца приюта зоозащитники в Иркутске

В начале ноября удалось проникнуть на территорию приюта в поселке Карлук в 13 км от Иркутска, где они нашли трупы собак, часть которых была в морозильных ларях.

Зоозащитники обвинили иркутский приют в убийстве 50 тыс. собак и кошек

Зоозащитная организация "Вита" обратилась к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой взять под контроль расследование многолетнего убийства собак и кошек, отловленных в Иркутской области.

Поводом для обращения послужил сигнал волонтеров, которым в начале ноября удалось проникнуть на территорию приюта в поселке Карлук в 13 км от Иркутска, где они нашли трупы собак, часть которых была в морозильных ларях. Рядом с ларями в мешках лежали трупы животных со следами насильственной смерти.

По информации зоозащитников, приют относится к ООО "Пять звезд", который является монополистом в отлове и содержании безнадзорных животных в Иркутской области.

"В ходе общественных расследований местных активистов и в результате полученных ими ответов профильных инстанций о деятельности с 2008 года руководителя ООО "Пять звезд" Солдатова А.П. установлено, что безнадзорные собаки систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова, единицы собак поступают в так называемый незаконный "приют" (...) где в течение быстрого времени умирают от голода, жажды и инфекции. За все время, согласно тексту петиции (на сайте Change.org - ИФ), Солдатов А.П. убил более 50 000 собак и кошек", - утверждают авторы обращения.

Владелец "Пяти звезд" Александр Солдатов в беседе с "Интерфаксом" назвал обвинения зоозащитников надуманными, а также заявил об угрозах в адрес его семьи.

"Вокруг нашего приюта давно провокации происходят. Были случаи, когда нам подкидывали мертвых животных. Если есть свидетельства, что собак убили, в этом должны разобраться правоохранительные органы. Сейчас в приюте проходит проверка ветеринарной службы, согласованная прокуратурой. Давайте дождемся ее результатов", - призвал Солдатов.

Согласно данным региональных СМИ, внеплановая проверка приюта началась 7 ноября и продлится по 2 декабря, однако 8 ноября зоозащитники вывезли из "Пяти звезд" собак и кошек, что затруднило выявление нарушений.

По словам Солдатова, несколько собак, вывезенных активистами, вернулись обратно в приют.

"Если бы им было у нас плохо, они бы не возвращались", - заявил владелец.

Солдатов уточнил, что в 2020 году специалисты приюта отловили порядка 4 тысяч бродячих собак. По его словам, постоянно в приюте они не содержатся - через 30 дней после отлова, лечения, стерилизации и внесения в базу данных собак выпускают на волю, а не убивают.

Шумиху вокруг приюта и угрозы в адрес семьи Солдатов связал с конкуренцией на иркутском рынке услуг по отлову безнадзорных животных и назвал действия своих конкурентов "беспределом".