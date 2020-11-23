Чек-лист приказа Путина: Тест на COVID-19 за 48 часов, немедленные бесплатные лекарства, новая доплата медикам. О чем еще 6 пунктов, узнайте

5 млрд рублей уже направлено на обеспечение бесплатными лекарствами. 10 млрд рублей - на улучшение ситуации с коронавирусом в стране в целом.

Путин обсудил с правительством обстановку по коронавирусу в стране

Рост заражений коронавирусом во всем мире растет с каждым днем. Масочный режим введён во всех регионах страны. 10 миллиардов рублей выделены на мероприятия по борьбе с COVID-19 в России. Пандемия коронавируса не отступает, а только давит на пятки людей. Об этом заявил Владимир Путин 18 ноября на совещании с членами правительства.

"Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу", - сказал Путин, выступая по видеосвязи перед членами правительства.

Несмотря на напряжённость ситуации, в целом ситуация в стране контролируемая, но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают.

Что предложил Владимир Путин для устранения проблем распространения коронавирусной инфекции читайте слова Президента дословно ниже.

1. Результат теста на коронавирус можно будет получить ранее 48 часов.

"Норматив проведения тестирования – не позднее 48 часов, всё-таки это тоже долго. 48 часов – двое суток. За это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго. Ведь Вы мне докладывали ещё пару месяцев (и даже больше) назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок. Насколько я понимаю, ни одна тест-система 100-процентного результата никогда не даёт. То есть на каждой из этих тест-систем возможны сбои, поэтому вы и перепроверяете, насколько я понимаю. Вы мне уже об этом говорили, объясняли это. Но всё-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок. Очевидные вещи, я думаю, что всем понятно, не надо быть большим специалистом, чтобы понять: чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, друзей, коллег и так далее. Поэтому над этим нужно работать и сейчас, и в будущем, нужно стремиться к сокращению этого срока".

2. Произойдет увеличение количества выпускаемых в гражданский оборот вакцин от COVID-19.

"Ну и, конечно, количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин нужно увеличить".

3. Врачи, болеющие коронавирусом в легкой форме и находящиеся на карантине дома, не обязаны помогать своим коллегам и обзванивать людей по телефону.

"...Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, так же как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, тем не менее продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому и говорить о том, что мы должны этот опыт расширять. Это, наверное, было бы неправильно, это личный выбор каждого человека, в данном случае медицинского работника".

4. Автомобили для нужд врачей могут появиться до 1 января 2021 года как было обещано ранее. До конца года возможно оперативно будет поставка около 2 тысяч автомобилей, плюс к этому около 140 автомобилей скорой помощи, в случае если дополнительное решение будет принято.

"Зачем нам ждать января? Это же технический вопрос. Я понимаю, у нас есть закон о бюджете и так далее, но это же технический вопрос, это можно продумать и сделать".

5. Исчезнет проблема дозвона до медицинских учреждений.

"Обязательно. Попрошу Вас заняться этим лично. Если у людей в этой ситуации возникают проблемы с дозвоном до медицинских учреждений, надо сделать всё, для того чтобы эта проблема была закрыта. Я понимаю, это связано и с перегрузкой медучреждений, всё понятно, но тем не менее в контакте с Минздравом, с регионами, пожалуйста, позанимайтесь этим вопросом"!

6. Доплата медицинским работникам задействованным в лечении больных коронавирусом будет производиться исходя из количества смен.

"В этой связи напомню, что начиная с ноября запланирован переход на новый формат выплат врачам и медработникам. Выплата будет производиться исходя из количества смен, в ходе которых работник участвовал в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению больных коронавирусной инфекцией. Так Правительство договорилось с медицинским сообществом. Я в связи с этим прошу Правительство и регионы отнестись к внедрению этого механизма крайне внимательно и ответственно".

7. Студентов-медиков и волонтеров, оказывающих помощь в борьбе с COVID-19 будут финансово поощрять от 7 тыс. до 10 тыс. рублей.

"Студентов, которые действительно могут работать, и могут делать это эффективно, надо обязательно поощрять. Предлагаю – знаю, что в Правительстве это прорабатывалось, – также предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным, а именно для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ – 7 тысяч рублей. И конечно, сейчас очень востребована поддержка медицинских работников со стороны волонтёров. Тоже сегодня об этом уже упоминали, и не один раз. Эта работа уже идёт в рамках акции «Мы вместе», идёт давно, успешно. Прошу региональные и местные власти оказывать волонтёрским организациям необходимое содействие, включая предоставление средств связи и помещений. Инициатива, искренний порыв людей должны быть обязательно услышаны и всемерно поддержаны".

8. Доступ к бесплатным лекарствам независимо от количества больных коронавирусом в регионе должен быть финансово обеспечен.

"Правительство уже направило средства регионам в объёме 5 миллиардов рублей, мы упоминали уже только что, на обеспечение бесплатным – подчеркну, именно бесплатным – лекарственным обслуживанием, бесплатными лекарствами тех граждан, которые проходят лечение на дому. Обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идёт медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас. Необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении".

Также Владимир Владимирович подчеркнул, обращаясь к министру промышленности и торговли Мантурову, что очень рассчитывает на возможность увеличения производств.

"Что касается ажиотажного спроса, вчера ещё никому ничего не нужно было, сегодня уже ничего нет. Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Я понимаю, что это непросто, но надо быть всегда к этому готовыми. Поэтому я очень рассчитываю на то, что Вы сказали по возможности увеличения производств".

9. Будет произведена финансовая поддержка тем регионам, которые в ней нуждаются в размере 80 млрд рублей.

"И прошу Правительство оказать финансовую поддержку тем регионам, которые действительно нуждаются в этой поддержке, вне зависимости от формальных обстоятельств, формальных показателей, чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств. Уже на этой неделе до субъектов Федерации, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, необходимо довести известную всем нам сумму – 80 миллиардов рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности".

Напомним, что по данным оперативного штаба, на 21 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1236 жителей города.

Из них 41 ребенок. Выздоровели и выписались за все время пандемии 697 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 467 летальных исходов, в тоже время полностью выздоровели 26 021 человек.