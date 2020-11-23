23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Вдова Кобзона показала своего нового избранника

10:50 23.11.2020 Фото: instagram.com/p/B0eGwQoiE8C
1

После смерти артиста и общественного деятеля 69-летняя женщина старается не впадать в уныние.

% name% title
После смерти знаменитого мужа Нелли старается вести активный образ жизни

После смерти знаменитого мужа Нелли старается вести активный образ жизни.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли вышла в свет в компании известного актера. После смерти артиста и общественного деятеля 69-летняя женщина старается не впадать в уныние.

Все свободное время Нелли посвящает детям и внукам, а также активно участвует в насыщенной культурной жизни столицы.

Так, на днях Кобзон приняла предложение от Надежды Бабкиной. Женщины отправились в музей имени Сергея Есенина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Там их ждала неожиданная встреча: на пороге Нелли и Надежда столкнулись с ярым любителем творчества поэта, а по совместительству и актером Сергеем Никоненко.

Артист провел для гостей экскурсию, в процессе которой зачитал стихи Есенина вслух. Женщины были в восторге!

«Я не знаю другого человека, который был бы настолько влюблен в творчество Сергея Есенина, как влюблен в него народный артист России Сергей Петрович Никоненко!

Рассказчик он, надо сказать, невероятный, а уж как читает стихи... заслушаться можно!» — похвалила коллегу по цеху Бабкина на личной странице в Instagram.

В свою очередь, Бабкина и Кобзон удостоились комплиментов от публики в комментариях. «Прекрасные артисты и общественные деятели на фото», «Сильна Россия мужчинами! Никоненко лучший», «Нелли свежо и отлично выглядит. Да и вы, Надежда, на пятерочку», — писали пользователи соцсети.

Источник: radiokp.ru

вдова Иосифа Кобзона дети и внуки культурная жизнь отношения экскурсия Сергей Никоненко Нелли Кобзон Бабкина Надежда Иосиф Кобзон Instagram музей имени Сергея Есенина
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно ли ставить на себе крест после смерти любимого человека?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСколько врачей работают в "красной зоне" переполненного ковидного госпиталя Бердска, ответил министр Хальзов
12:00 23-11-2020
Сколько врачей работают в
Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2020 года
11:50 23-11-2020
Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2020 года
"Коктейлем Трампа" разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 в США
11:45 23-11-2020
Первая жертва: Утонул рыбак из-за тонкого льда в Новосибирске
11:42 23-11-2020
Первая жертва: Утонул рыбак из-за тонкого льда в Новосибирске
БердскВрезался в Opel пьяный водитель без прав на ГАЗе в Бердске
11:36 23-11-2020
Врезался в Opel пьяный водитель без прав на ГАЗе в Бердске
Загорелось кресло от печи в доме многодетной семьи. История спасения
11:30 23-11-2020
Загорелось кресло от печи в доме многодетной семьи. История спасения
БердскМертвую 66-летнюю пенсионерку на кровати в спальне обнаружили спасатели в Бердске
11:27 23-11-2020
Мертвую 66-летнюю пенсионерку на кровати в спальне обнаружили спасатели в Бердске
Задержали экс-прокурора Дениса Ференца в Новосибирске
11:22 23-11-2020
Задержали экс-прокурора Дениса Ференца в Новосибирске
Полнолуние в ноябре 2020 года: Что ни в коем случае нельзя делать 30 ноября в энергетически мощный день
11:20 23-11-2020
Полнолуние в ноябре 2020 года: Что ни в коем случае нельзя делать 30 ноября в энергетически мощный день
БердскНазвано новое число заразившихся COVID-19 за сутки на 23 ноября в Бердске 1
11:20 23-11-2020
Названо новое число заразившихся COVID-19 за сутки на 23 ноября в Бердске