Вдова Кобзона показала своего нового избранника

После смерти артиста и общественного деятеля 69-летняя женщина старается не впадать в уныние.

После смерти знаменитого мужа Нелли старается вести активный образ жизни

После смерти знаменитого мужа Нелли старается вести активный образ жизни.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли вышла в свет в компании известного актера. После смерти артиста и общественного деятеля 69-летняя женщина старается не впадать в уныние.

Все свободное время Нелли посвящает детям и внукам, а также активно участвует в насыщенной культурной жизни столицы.

Так, на днях Кобзон приняла предложение от Надежды Бабкиной. Женщины отправились в музей имени Сергея Есенина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Там их ждала неожиданная встреча: на пороге Нелли и Надежда столкнулись с ярым любителем творчества поэта, а по совместительству и актером Сергеем Никоненко.

Артист провел для гостей экскурсию, в процессе которой зачитал стихи Есенина вслух. Женщины были в восторге!

«Я не знаю другого человека, который был бы настолько влюблен в творчество Сергея Есенина, как влюблен в него народный артист России Сергей Петрович Никоненко!

Рассказчик он, надо сказать, невероятный, а уж как читает стихи... заслушаться можно!» — похвалила коллегу по цеху Бабкина на личной странице в Instagram.

В свою очередь, Бабкина и Кобзон удостоились комплиментов от публики в комментариях. «Прекрасные артисты и общественные деятели на фото», «Сильна Россия мужчинами! Никоненко лучший», «Нелли свежо и отлично выглядит. Да и вы, Надежда, на пятерочку», — писали пользователи соцсети.

Источник: radiokp.ru