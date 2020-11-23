Вдова Кобзона показала своего нового избранника

После смерти знаменитого мужа Нелли старается вести активный образ жизни.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли вышла в свет в компании известного актера. После смерти артиста и общественного деятеля 69-летняя женщина старается не впадать в уныние.
Все свободное время Нелли посвящает детям и внукам, а также активно участвует в насыщенной культурной жизни столицы.
Так, на днях Кобзон приняла предложение от Надежды Бабкиной. Женщины отправились в музей имени Сергея Есенина.
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Там их ждала неожиданная встреча: на пороге Нелли и Надежда столкнулись с ярым любителем творчества поэта, а по совместительству и актером Сергеем Никоненко.
Артист провел для гостей экскурсию, в процессе которой зачитал стихи Есенина вслух. Женщины были в восторге!
«Я не знаю другого человека, который был бы настолько влюблен в творчество Сергея Есенина, как влюблен в него народный артист России Сергей Петрович Никоненко!
Рассказчик он, надо сказать, невероятный, а уж как читает стихи... заслушаться можно!» — похвалила коллегу по цеху Бабкина на личной странице в Instagram.
В свою очередь, Бабкина и Кобзон удостоились комплиментов от публики в комментариях. «Прекрасные артисты и общественные деятели на фото», «Сильна Россия мужчинами! Никоненко лучший», «Нелли свежо и отлично выглядит. Да и вы, Надежда, на пятерочку», — писали пользователи соцсети.
Источник: radiokp.ru