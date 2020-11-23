Какой сон вещий и как можно научиться видеть такие сны?

Один из самых известных случаев произошёл с Авраамом Линкольном. Незадолго до гибели ему приснился сон, в котором он услышал в Белом доме плач, а обратившись к караульному, Линкольн узнал, что хоронят застреленного президента.

Вещий сон может стать результатом сильных эмоциональных переживаний, впечатлительности или ваших энергетических потоков

Кто из нас не хотел бы заглянуть в будущее, хотя бы одним глазком? Для этого не обязательно идти к провидцам или гадать на кофейной гуще, просто усните. Звучит невероятно, но так называемые вещие сны действительно становятся явью. И лучше бы знать, к чему готовиться.

Вещие сны — это те сновидения, события которых произойдут в нашей жизни в ближайшем будущем или даже через несколько лет. Как говорил о снах выдающийся психолог и физиолог И. М. Сеченов - «небывалые комбинации бывалых впечатлений».

Действительно, вещий сон может стать результатом сильных эмоциональных переживаний, впечатлительности или ваших энергетических потоков. Всё это преобразуется в образы, которые сбудутся в реальной жизни. Поэтому, если вам хотя бы раз посчастливилось увидеть вещий сон, не нужно спешить наделять себя пророческим даром.

Но это не единственная комбинация для вещего сна. Часто человек озадачен каким-то вопросом или неразрешённым делом, которое не даёт ему покоя, а самое главное — не выходит из головы. В реальной жизни решить он её не может, а вот через сон, когда организм максимально расслаблен, мозг подкидывает варианты. Он как бы обрабатывает всю информацию и в результате выдаёт самое главное. Примерно так и случилось с Дмитрием Менделеевым, который якобы увидел таблицу химических элементов во сне. Причём таблица приснилась именно Менделееву, который долго над ней работал, а не какому-то случайному соне.

Ещё один верный знак, если один и тот же сон приснился уже несколько раз.

По эзотерической версии, все события сначала происходят на уровне тонкой энергии параллельно реальности, а затем реализуются в жизни. Душа человека как бы отделяется от телесной оболочки и получает информацию на потустороннем уровне.

Когда смотреть?

Православные верят в пророческие сны накануне Крещения, католики — в ночь на Рождество. Велика вероятность увидеть вещий сон на Святки. Согласно поверью, в этот период души умерших предков посещают живых и рассказывают им о будущем. Также считается, что сон, увиденный в канун церковного праздника, обязательно сбудется.

Если вы задремали днём, не ждите никаких пророчеств, считается, что в этот момент энергия человека находится на нуле и не резонирует с высшими силами.Более распространённый вариант вещего сна — с четверга на пятницу, поэтому будьте особенно бдительными и попытайтесь вспомнить всё пятничным утром. Венера покровительствует пятнице и символизирует в астрологии эмоциональную сторону человека, поэтому сны на пятницу полны эмоций, сильных переживаний и проявляют тайные желания. Астрологи подкрепляют свою теорию тем, что именно небесные тела влияют на пророческие сновидения.

Кому снятся?

В давние времена ответ на этот вопрос был однозначным — вещие сны снятся тем, кто связан с духовными практиками или религией, занимается медитациями. Таким образом, высшие силы сообщают сакральную информацию своим доверенным лицам, чтобы те поделились ей с обычными людьми.

Велики шансы у творческих людей с полётом фантазии и у простых смертных, которые смогут правильно настроиться: максимально расслабиться перед сном, сосредоточиться на волнующем вопросе, отогнать от себя негативные эмоции. Лучше это сделать в ночь с четверга на пятницу в период Святок. Пробуйте разные варианты и, возможно, у вас получится развить в себе талант видеть будущее во сне.

Вещий или нет?

Самое сложное — отличить вещий сон от «пустого», который чаще всего отражает повседневность человека и не несёт никакой информации о будущем.

Эффект дежавю

Было ли у вас такое, что вещим сном вы назвали то событие, которое только что произошло, а до этого вы даже не помнили о нём? Это не вещий сон, это «сбой» мозга, который выдал вам произошедшее за якобы то, что вам снилось раньше. Детальное совпадение всех «пазлов» тому доказательство.

Сон наверняка вещий, если:

проснувшись, вы запомнили все детали, испытав сильные эмоции, будто это произошло на самом деле,

по сюжету сон имеет начало, середину и конец, его события поддаются логике,



во сне вы видели какие-то детали: имена, цифры, названия, ваших знакомых,вы наблюдаете за происходящим или являетесь его непосредственным участником,события сна могли бы действительно произойти в реальной жизни.

Доказательства

Один из самых известных случаев произошёл с Авраамом Линкольном. Незадолго до гибели ему приснился сон, в котором он услышал в Белом доме плач, а обратившись к караульному, Линкольн узнал, что хоронят застреленного президента. Вскоре после страшного сна, 14 апреля 1865 года Авраам Линкольн был застрелен Джоном Бутом в ложе театра Форда.

Обитатели Белого дома говорят, что и по сей день чувствуют присутствие духа Линкольна.

Ещё один страшный пророческий сон приснился актрисе Шэрон Тейт. Один и тот же ночной кошмар преследовал её ещё за 2 года до убийства. Во сне она видела маленького человека, который вошёл в спальню и начал метаться по комнате. Девушка выбежала из спальни, побежала по лестнице и увидела человека, который был привязан к перилам, у него было перерезано горло. В 1969 году Тейт была зверски убита при похожих обстоятельствах членами банды Чарльза Мэнсона.

Источник: kurgan.ru