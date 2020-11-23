Гражданский брак – это грех или нет?

Нынче гражданским браком называют внебрачное сожительство без регистрации

Сегодня все чаще нам приходится слышать о гражданском браке. Мало кто задумывается, что на самом деле означает это понятие.

Что такое гражданский брак?

С точки зрения юристов, это официально заключенный брак с соблюдением всех правовых норм. К таким союзам Церковь относится уважительно. Однако, стоит отметить, что большинство людей употребляя данный термин, имеет в виду отнюдь не зарегистрированный союз. Нынче гражданским браком называют внебрачное сожительство без регистрации. Подобная форма сожительства весьма распространена. Нередко всевозможные советчики рекомендуют молодым людям пожить в так называемом «пробном союзе», а кинозвезды и прочие публичные люди без стеснения демонстрируют свои не обремененные штампом в паспорте отношения. Почему подобный брак так привлекателен? Ответ очевиден: такое сожительство имеет все атрибуты брака, но какая либо ответственность в нем отсутствует.

Мнение Церкви относительно такого сожительства однозначно. Все интимные отношения между женщинами и мужчинами вне зарегистрированного брака приравниваются к блуду. Блуд, иначе именуемый любодеянием, является одним из грехов, ведущим к духовной смерти.

Не прелюбодействуй (Исх. 20, 14) Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце (Мф.5,27-28).

Чем вызвано столь строгое отношение Церкви?

Ведь вроде бы гражданский брак никому вреда не причиняет, а люди вступают в него по обоюдному согласию. Это же не прелюбодеяние и измена, ведущие к разрушению семьи. Чтобы ответить на этот вопрос стоит сначала вспомнить, что подразумевает понятие «грех».

«Грех есть беззаконие» (1Ин. 3: 4).

Грех нарушает законы духовной жизни человека. А всякое нарушение физических и духовных законов приводит к саморазрушению, и как следствие к различным бедам. Как невозможно возвести надежное долговечное здание на гнилом фундаменте, так невозможно построить крепкий брак на блуде. Библия причисляет блуд к наиболее тяжким грехам.

«Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии (т.е. занимающиеся рукоблудием (свящ. Павел), ни мужеложники… Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6, 9).

Церковь не возбраняет, а напротив благословляет плотские отношения между женщинами и мужчинами лишь в одном случае — если отношения происходили в брачном союзе. Причем брак не обязательно должен быть венчанным. Достаточно чтобы союз был в соответствии с гражданским законодательством. Люди, состоящие в браке, получают благословление Господнее. Однако плотские отношения вне брака являются грехом. Библия указывает нам, что супруги в браке становятся одним целым «одной плотью» для жизни в любви, для рождения и дальнейшего воспитания детишек. Гражданский брак также объединяет пару, но соединение это является греховным и беззаконным.

Всякая внебрачная связь ранит душу человека, оставляя в ней неизгладимый след. Даже впоследствии вступив в брак, человек продолжает нести на себе бремя прошлых грехов. Если брак соединяет супругов для жизни в любви и уважении, то гражданский брак, являясь проявлением блуда, оскверняет душу людей. Предаваясь блуду, люди платят за свой грех различными проблемами и невзгодами.

«Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6; 7)

Источник: omolitvah.ru