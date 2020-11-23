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Общество / Стиль жизни

Грешно ли читать молитвы на смартфоне, отвечает священник

21:20 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Пользователи смартфонов могут найти в магазинах приложений много молитвословов, но далеко не в каждом из них опубликованы канонические молитвы.

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Многие христиане задаются вопросом, не является ли грехом чтение молитв, используя мобильный гаджет
Сюжет: Православные обряды
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Стремительное развитие современных технологий значительно упростило человеку жизнь и, теперь каждый христианин может всегда иметь Библию либо молитвослов в кармане, закачав приложение на смартфон. Да, это весьма удобное, практичное решение, но многие христиане задаются вопросом, не является ли грехом чтение молитв, используя мобильный гаджет, в чем и стоит разобраться подробно.

Ответ православного священника

Православные христиане могут задавать вопросы священникам в режиме онлайн, что очень удобно. Воспользовавшись данной возможностью, одна христианка задала вопрос священнику касательно возможности читать молитвы со смартфона, на что получила следующий ответ:

грех – это нарушение Заповедей Господних, а не использование современных технологий, для изучения Его слова;
православные молитвенники и Библию смело можно загружать на смартфон;
использование современных технологий, для изучения Господнего Слова не является греховным.

Действительно, не имеет значение, будет использовать человек электронную книгу или бумажную, если он настроен на искреннюю молитву, единение с Богом и исполнение Его Воли, тогда читать молитвы со смартфона можно.

Чтение молитв с телефона разрешено и грехом это не является, но все же, не рекомендовано использовать мобильные гаджеты в стенах храма, поскольку пользоваться телефоном во время литургии не совсем уместно.

Как понять, являются ли молитвы из мобильных приложений каноническими?

Пользователи смартфонов могут найти в магазинах приложений много молитвословов, но далеко не в каждом из них опубликованы канонические молитвы. Чтобы проверить каноничность молитв, опубликованных в мобильных приложениях, достаточно сравнить их тексты с текстами, присутствующими в молитвенниках бумажного формата, которые были приобретены в церковной лавке. Если бумажный и электронный молитвенники ничем не отличаются по содержанию, тогда смело можно пользоваться мобильным приложением, что позволит читать молитвы в любое время и в любом месте.

Если человек имеет желание молиться и общаться с Богом, то нет ничего плохого, что ему будут помогать в этом современные технологии, значительно упрощающие жизнь. Молитва, с использованием смартфона, может быть удобной дома, в дороге, на работе, поскольку не всегда есть возможность носить с собой печатные книги либо учить тексты молитв на память.

Молитвенник на смартфоне – это отличное приспособление для современного христианина, имеющего много дел и постоянно путешествующего. Также, на мобильное устройство можно скачать другую церковную литературу, которую можно читать даже во время езды в общественном транспорте, что будет очень удобно. Чтение молитв со смартфона явно не может быть грехом, ведь если человек искренне хочет молиться, то не важно, печатный или электронный источник он для этого использует.

Источник: omolitvah.ru

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